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Вместо хлеба: готовим фокаччу с томатами

Если вы сами печете хлеб или хотите попробовать, этот рецепт вам понравится. Фокачча с томатами дополнит любой прием пищи и станет главным украшением пикника.

Готовим фокаччу с томатами
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. пшеничной цельнозерновой муки;
  • 4 ст.л. ржаной цельнозерновой муки (тонкого помола);
  • 2 ст.л. рисовой муки;
  • 4 ст.л. пшеничной муки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • Соль, перец по вкусу;
  • 5-6 ст.л. растительного или оливкового масла;
  • 190-200 мл теплой воды;
  • 15 г сухих дрожжей;
  • Хлопья острого перца;
  • Немного сушеного розмарина;
  • 6-7 помидоров черри;
  • 1 ст.л. сахара.

Процесс приготовления:

  1. Муку, масло, дрожжи, соль, перец, чеснок, пропущенный через пресс, теплую воду и масло замесить в мягкое и эластичное тесто. Полученное тесто оставляем в теплом месте на час. Оно должно увеличиться в размере в два раза;
  2. Тесто обмять и распределить на пекарской бумаге и разложить сверху половинки помидоров. Смазать сверху маслом и посыпать хлопьями перца, кунжутом, солью и чем только захочется;
  3. Выпекать при 180-190С минут 30-35 до золотистости.
Еда