Готовим фокаччу с томатами

Если вы сами печете хлеб или хотите попробовать, этот рецепт вам понравится. Фокачча с томатами дополнит любой прием пищи и станет главным украшением пикника.

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Ингредиенты:

4 ст.л. пшеничной цельнозерновой муки;

4 ст.л. ржаной цельнозерновой муки (тонкого помола);

2 ст.л. рисовой муки;

4 ст.л. пшеничной муки;

3 зубчика чеснока;

Соль, перец по вкусу;

5-6 ст.л. растительного или оливкового масла;

190-200 мл теплой воды;

15 г сухих дрожжей;

Хлопья острого перца;

Немного сушеного розмарина;

6-7 помидоров черри;

1 ст.л. сахара.

Процесс приготовления: