Вместо хлеба: готовим фокаччу с томатами
Если вы сами печете хлеб или хотите попробовать, этот рецепт вам понравится. Фокачча с томатами дополнит любой прием пищи и станет главным украшением пикника.
Ингредиенты:
- 4 ст.л. пшеничной цельнозерновой муки;
- 4 ст.л. ржаной цельнозерновой муки (тонкого помола);
- 2 ст.л. рисовой муки;
- 4 ст.л. пшеничной муки;
- 3 зубчика чеснока;
- Соль, перец по вкусу;
- 5-6 ст.л. растительного или оливкового масла;
- 190-200 мл теплой воды;
- 15 г сухих дрожжей;
- Хлопья острого перца;
- Немного сушеного розмарина;
- 6-7 помидоров черри;
- 1 ст.л. сахара.
Процесс приготовления:
- Муку, масло, дрожжи, соль, перец, чеснок, пропущенный через пресс, теплую воду и масло замесить в мягкое и эластичное тесто. Полученное тесто оставляем в теплом месте на час. Оно должно увеличиться в размере в два раза;
- Тесто обмять и распределить на пекарской бумаге и разложить сверху половинки помидоров. Смазать сверху маслом и посыпать хлопьями перца, кунжутом, солью и чем только захочется;
- Выпекать при 180-190С минут 30-35 до золотистости.