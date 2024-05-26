Диетолог сообщил, что напитки из фруктов и ягод полезны без сахара

Морсы, компоты и соки без сахара полезны для здоровья и могут входить в лечебную диету. Об этом здоровое-питание.рф рассказала врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко.

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Для приготовления морса используют ягоды: клюкву, бруснику, красную или черную смородину, вишню, ежевику. Их перетирают, заливают водой и варят в течение нескольких минут, объяснила врач. Если не добавлять в него сахар, морс может стать даже частью диеты при похудении. Морсы из брусники стимулируют аппетит и выделение желудочного сока, из клюквы — снижают температуру и помогают при лечении заболеваний мочеполовой системы, при гипертонии, анемии и атеросклерозе.

Фруктовые соки без сахара полезны при повышенном холестерине и подагре. Их желательно употребить в течение 15–20 минут после приготовления. Лучше пить соки после еды, так как они могут раздражать слизистую ЖКТ. Также желательно пить соки с мякотью: она представляет собой пищевые волокна, которые снижают риск сердечных заболеваний и понижают уровень холестерина.

Компоты, которые варят из сушеных, замороженных или свежих фруктов, могут раздражать слизистую ЖКТ. Поэтому их следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями пищеварительной системы. Красная смородина, вишня, клюква, крыжовник и ежевика противопоказаны при дисфункции печени, воспалениях слизистой оболочки пищеварительного тракта (гастрите, язве, колите, дуодените). Традиционно в компот добавляют сахар, который не несет никакой пользы. Его лучше убрать из рецепта или заменить на некалорийный подсластитель.