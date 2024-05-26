Специалист перечислил полезные свойства семян льна

Ежедневное потребление семян льна помогает снизить кровяное давление благодаря альфа-линоленовой кислоте в составе. Также этот продукт богат клетчаткой, стимулирующей работу пищеварения. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский специалист по питанию Майкл Мосли.

© Газета.ru

По словам специалиста, польза льняного семени для здоровья сердечно-сосудистой системы была установлена учеными из университета Манитобы в Канаде. В ходе исследования 110 человек с высоким кровяным давлением разделили на две группы и проинструктировали ежедневно употреблять продукты, обогащенные тремя столовыми ложками молотого льняного семени (кексы, печенье, хлопья), либо аналогичную пищу, приготовленную по классическому рецепту.

По истечении шести месяцев у участников группы, употреблявших льняное семя, значительно снизилось кровяное давление. По словам исследователей, снижение было достаточным для профилактики инсульта и инфаркта.

Мосли отметил, что семена льна являются важным источником питательных веществ - альфа-линоленовой кислоты, способствующей нормальной работе сердца, и клетчатки, стимулирующей работу пищеварения. При этом для получения пользы съедать три столовые ложки льняного семени ежедневно необязательно. Качество рациона повысится, если регулярно добавлять небольшое количество семян в йогурт, кашу или выпечку.