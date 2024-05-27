Диетолог сообщил, что не стоит есть сырники более двух раз в неделю

Диетолог Александра Ноев предупредила, что регулярное употребление сырников может привести к развитию диабета, ожирения и даже раковых опухолей.

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Она отметила, что современное понимание правильного питания привело к пересмотру взглядов на сырники.

"Длительное время считалось, что сырники — это чуть ли не диетическая пища и они всегда были предусмотрены в санаториях, больницах, но в XXI веке стало понятно, что это не такое уж полезное блюдо. Об этом говорит состав: это творог, мука, добавленный сахар и яйцо. Все это жарится на сковороде", — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Это блюдо, состоящее из творога, муки, сахара и яйца, обычно жарится на сковороде и содержит много животных жиров с холестерином низкой плотности. Такой состав может вызывать серьезные заболевания, такие как инсульты, инфаркты и проблемы с сосудами.

Ноев порекомендовала употреблять сырники не чаще одного-двух раз в неделю, предпочтительно готовить их самостоятельно с минимальным содержанием жиров и заменить сахар фруктами. Вместо обычной муки можно использовать отруби или клетчатку. Для уменьшения риска заболеваний лучше запекать сырники в духовке или использовать пароварку вместо жарки на сковороде.

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