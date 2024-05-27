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Пищевой технолог дал секретный совет по выбору шпрот

При выборе шпрот главным образом следует ориентироваться на те экземпляры, которые были произведены ближе к местам вывода, рассказал пищевой технолог, кандидат наук Александр Гришин в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале. Он отметил, что много таких производств находится в Калининградской области. Кроме того, российская технология изготовления шпрот считается более безопасной для здоровья.

Пищевой технолог дал секретный совет по выбору шпрот
© unsplash
"Секретный совет — конечно, нужно выбирать кильку, которая произведена ближе к местам вывода. Это Атлантика, а с нашей стороны — Калининградская область, Санкт-Петербург, еще Псковская область", — заявил Гришин.

Он отметил, что первые консервы производили в 1850 году в Риге, тогда как российское производство началось в 1940-х годах, после войны. Тогда сразу несколько заводов открылись в Калининградской области, рассказал специалист.

"Классические шпроты — балтийская килька. Можем делать из каспийской, а салака — это тоже сельдь, но другой подвид", — пояснил эксперт.

Гришин добавил, что традиционная технология изготовления подразумевает копчение на ольхе. Это делается для придания рыбе золотистого цвета, вкуса и аромата. Затем из копченой рыбы в растительное масло вытягивается аромат, что создает эстетику вкуса шпрот. Ведущая передачи Елена Малышева поинтересовалась, безопаснее ли отечественная технология изготовления, в которой применяется жидкий дым.

"Мы берем растительное масло, жидкий дым, настаиваем. Жидкий дым приобретает золотистый цвет, аромат копчения. Обладает меньшими канцерогенными свойствами, так как нет доступа к кислороду при копчении", — объяснил Гришин.

Говоря о пользе шпрот, кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что в этих консервах содержится пять суточных норм кислот, насыщенных омега-3, а также 70% от суточной нормы ниацина. Оба вещества предупреждают развитие атеросклероза и слабоумия. Иммунолог Андрей Продеус указал, что в шпротах — 50% суточной нормы селена, который не производится человеческим организмом, однако снижает вероятность рака и инфекций.

Ранее американский хоккеист Бреннан Менелл, который переехал в Россию, чтобы играть в московском «Динамо», признался, что ему не нравятся рыбные блюда русской кухни. Он подчеркнул, что самым невкусным блюдом ему показались шпроты.

Еда
Герман Гандельман
Андрей Продеус
Александр Гришин
Елена Малышева
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Первый канал