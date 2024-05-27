Как выбрать по-настоящему полезный йогурт?

Не секрет, что самый полезный вид йогурта — греческий, однако даже он бывает разным. Почему его стоит добавить в рацион и на что обратить внимание, рассказала диетолог Мишель Дариан изданию Parade.

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«Греческий йогурт, как правило, содержит много белка и минимум сахара, является хорошим источником питательных веществ, которые потребляются в недостаточном количестве, и богат пробиотиками», — отметила эксперт.

Этот продукт может стать прекрасным перекусом, а если добавить в него свежих ягод или кусочки фруктов — греческий йогурт без труда заменит десерт.

Чтобы выбрать самый полезный и питательный, доверяйте информации на упаковке, а не рекламе. По словам экспертов, в первую очередь нужно изучить информацию о содержании сахара — если его больше 5 граммов на порцию, от покупки лучше отказаться. Упоминание живых лактобактерий также приветствуется, а вот искусственных ароматизаторов, красителей и других добавок быть не должно.