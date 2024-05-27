Когда на рынках появляется огромное количество сезонных овощей и фруктов, самое время попробовать разные из них. Выращенные в России овощи и фрукты сохраняют больше полезных веществ, чем привезенные из-за рубежа, так как быстрее доходят от грядки до потребителя. Расскажем, как правильно мыть овощи, фрукты и зелень, чтобы на них не осталось вредных бактерий и химических веществ.

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Как правильно мыть зелень, овощи и фрукты

Даже если фрукты и овощи, которые вы собираетесь съесть, выращены на ваших грядках, их все равно необходимо помыть. Помимо химикатов и пестицидов, на поверхности растений могут оставаться частички земли и бактерий, которые в ней живут. И от них необходимо избавиться.

Первое правило — не использовать мыло и любые моющие средства, на которых нет пометки «для овощей и фруктов». Кожица плодов довольно пористая, поэтому быстро впитает химию. Если мы моем овощи и фрукты правильно, то бактерий на них и так не останется.

Второе — мойте даже то, что собираетесь чистить. Это касается и бананов, и апельсинов. В процессе удаления кожуры бактерии легко могут попасть на очищенную мякоть, а затем и в ваш организм.

Перед тем как мыть овощи и фрукты, правильно замочить их в воде. Это размягчит поверхностные загрязнения, и они легче удалятся. После замачивания воду не сливают, а аккуратно вынимают плоды из миски. Так вся грязь останется на дне. Существуют свои правила и для разных видов продуктов:

Яблоки и цитрусовые чаще остальных покрывают воском, поэтому их лучше обдать кипятком;

Мягкие ягоды типа малины и земляники нужно мыть очень аккуратно. Сначала в миску наливают воду, затем помещают туда плоды и перемешивают. Через 15–20 минут откидывают на дуршлаг и еще раз ополаскивают;

Растущие близко к земле овощи и зелень правильно мыть под сильным напором воды. Лук, листья салата и подобные растения предварительно разбирают, удаляя желтые, сухие и вялые побеги. Тщательнее всего промывают места, где образуются складки;

Цветную капусту и брокколи перед мытьем нужно разобрать на соцветия, а затем замочить в легком растворе соли (1:10). Так все гусеницы, живущие внутри, всплывут на поверхность;

Сливы, вишню, черешню, крыжовник и другие ягоды с плотной кожицей нужно отправить под прохладный душ на 7–10 минут. Если же они чересчур липкие, то следует их предварительно замочить в теплой воде на 10–15 минут;

Ягоды винограда перед мойкой не отделяют от грозди. Плодоножка в этом случае — естественная пробка, которая защитит ягоду от проникновения бактерий. Лучше просто разделить связку на грозди поменьше;

Уже нарезанные зеленые салаты в упаковке от производителя обычно мыть не нужно. Но если вы заметили в коробке частички земли, то лучше ополоснуть содержимое в дуршлаге под проточной водой и дождаться, пока зелень обсохнет.

Если под рукой нет специального средства для мытья фруктов, можно использовать безвредные для человека средства. Это раствор соли, соды (1:10) или уксуса (1:3). В них можно замочить овощи и фрукты на 10–15 минут.

Как правильно мыть овощи, растущие в земле

Корнеплоды нужно мыть особенно тщательно, так как бактерии могут жить очень долго в частицах почвы. Для начала овощи нужно замочить в теплой воде на 15–20 минут, чтобы земля размокла. Затем, вооружившись щеткой, под проточной водой продукт тщательно промывают, уделяя особое внимание углублениям. Если ворс не достает до дна ямки, ее вычищают ножом. После этого овощи ополаскивают.

Если вы собираетесь варить корнеплод в мундире и не хотите повредить кожуру, то лучше не использовать грубую щетку. Вместо нее возьмите губку, все равно кипячение убьет всевозможные микроорганизмы.