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Простой рецепт ухи по-мурмански: как приготовить рыбный суп со сливками

Уха по-мурмански, она же уха по-фински, — это простое в приготовлении сытное блюдо для любителей рыбы. Рассказываем, как сварить рыбный суп самостоятельно.

Простой рецепт ухи по-мурмански. Как приготовить рыбный суп со сливками
© unsplash

Ингредиенты

  • Красная рыба (лосось, семга, форель или др.) — 500 г.
  • Вода — 2 л;
  • Картофель — 3 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Сливки (10–20%) — 250 мл;
  • Масло сливочное — 30 г;
  • Масло растительное — 2 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу;
  • Лавровый лист — по вкусу;

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты: картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Рыбу очистите от чешуи и костей и нарежьте ломтиками.

Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой, варите около 10 минут после закипания.

Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте тертую морковь.

Добавьте к картофелю рыбу. Варите еще 7–10 минут, параллельно с этим готовя зажарку.

Добавьте в суп зажарку и лаврушку, сливки. После закипания снимите с огня и оставьте на 5 минут. Посыпьте зеленью.

Сливочная уха по-мурмански готова! При желании блюдо можно дополнить помидорами или болгарским перцем.

Ранее мы поделились рецептом рыбной закуски форшмак.