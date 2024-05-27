Простой рецепт ухи по-мурмански: как приготовить рыбный суп со сливками
Уха по-мурмански, она же уха по-фински, — это простое в приготовлении сытное блюдо для любителей рыбы. Рассказываем, как сварить рыбный суп самостоятельно.
Ингредиенты
- Красная рыба (лосось, семга, форель или др.) — 500 г.
- Вода — 2 л;
- Картофель — 3 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Сливки (10–20%) — 250 мл;
- Масло сливочное — 30 г;
- Масло растительное — 2 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Зелень — по вкусу;
- Лавровый лист — по вкусу;
Способ приготовления
Подготовьте ингредиенты: картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Рыбу очистите от чешуи и костей и нарежьте ломтиками.
Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой, варите около 10 минут после закипания.
Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте тертую морковь.
Добавьте к картофелю рыбу. Варите еще 7–10 минут, параллельно с этим готовя зажарку.
Добавьте в суп зажарку и лаврушку, сливки. После закипания снимите с огня и оставьте на 5 минут. Посыпьте зеленью.
Сливочная уха по-мурмански готова! При желании блюдо можно дополнить помидорами или болгарским перцем.
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