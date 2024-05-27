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Простой рецепт салата «Цезарь» с курицей: быстро и очень легко

Салат «Цезарь» обрел поклонников по всему миру.

Простой рецепт салата «Цезарь» с курицей: быстро и очень легко
© Unsplash

Делимся простым рецептом популярной закуски.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 2 шт.
  • Салат листовой — 3–4 шт.
  • Пармезан или другой твердый сыр — 100 г.
  • Помидоры черри — 4–6 шт.
  • Хлеб белый — 2–3 ломтика.
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.
  • Растительное масло для жарки — 2–3 ст. л.
  • Оливковое масло для соуса — 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Обжарьте филе до готовности, посолите, поперчите по желанию. Нарежьте полосками.
  2. Нарежьте ломти хлеба кубиками, жарьте в масле до золотистой корочки (можно с давленым чесноком).
  3. Для соуса смешайте яичный желток, около 20 г тертого сыра, давленый чеснок, горчицу, оливковое масло, лимонный сок. Посолите, поперчите по желанию. Взбейте до однородности.
  4. Отварите оставшиеся два яйца, очистите, порежьте пополам. Сыр натрите. Черри помойте и порежьте пополам.
  5. Выстелите тарелку листьями салата. Сверху выложите курицу, посыпьте гренками. Залейте соусом, посыпьте сыром. Украсьте половинками яиц и черри. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Нежный салат «Цезарь» готов!
Еда