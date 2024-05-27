Простой рецепт салата «Цезарь» с курицей: быстро и очень легко
Салат «Цезарь» обрел поклонников по всему миру.
Делимся простым рецептом популярной закуски.
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 2 шт.
- Салат листовой — 3–4 шт.
- Пармезан или другой твердый сыр — 100 г.
- Помидоры черри — 4–6 шт.
- Хлеб белый — 2–3 ломтика.
- Яйца — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Горчица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Растительное масло для жарки — 2–3 ст. л.
- Оливковое масло для соуса — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Обжарьте филе до готовности, посолите, поперчите по желанию. Нарежьте полосками.
- Нарежьте ломти хлеба кубиками, жарьте в масле до золотистой корочки (можно с давленым чесноком).
- Для соуса смешайте яичный желток, около 20 г тертого сыра, давленый чеснок, горчицу, оливковое масло, лимонный сок. Посолите, поперчите по желанию. Взбейте до однородности.
- Отварите оставшиеся два яйца, очистите, порежьте пополам. Сыр натрите. Черри помойте и порежьте пополам.
- Выстелите тарелку листьями салата. Сверху выложите курицу, посыпьте гренками. Залейте соусом, посыпьте сыром. Украсьте половинками яиц и черри. Посолите и поперчите по вкусу.
- Нежный салат «Цезарь» готов!