Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту

Гуакамоле с авокадо — густая витаминная закуска, зародившаяся в Мексике.

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Делимся традиционным рецептом, требующим всего 7 ингредиентов.

Состав

Авокадо — 2 шт.;

томат — 1 шт.;

луковица репчатая — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сок лайма или лимона — 3 ст. л.;

свежая кинза или кориандр — несколько стеблей;

специи — по желанию.

Способ приготовления

Разрежьте авокадо, избавьтесь от косточки. С помощью ложки вычерпните мякоть, разомните в миске до консистенции пюре. Нашинкуйте чеснок и лук как можно мельче, кинзу нарежьте. Удалите кожицу помидора, мелко нарубите мякоть. Пересыпьте к пюре. Полейте смесь лаймовым соком (можно заменить лимонным). Посолите и поперчите по желанию. Перемешайте все ингредиенты.

Гуакамоле из авокадо можно подавать как полноценную холодную закуску или как соус-дип для обмакивания снеков.