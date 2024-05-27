Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту
Гуакамоле с авокадо — густая витаминная закуска, зародившаяся в Мексике.
Делимся традиционным рецептом, требующим всего 7 ингредиентов.
Состав
- Авокадо — 2 шт.;
- томат — 1 шт.;
- луковица репчатая — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сок лайма или лимона — 3 ст. л.;
- свежая кинза или кориандр — несколько стеблей;
- специи — по желанию.
Способ приготовления
- Разрежьте авокадо, избавьтесь от косточки. С помощью ложки вычерпните мякоть, разомните в миске до консистенции пюре.
- Нашинкуйте чеснок и лук как можно мельче, кинзу нарежьте. Удалите кожицу помидора, мелко нарубите мякоть. Пересыпьте к пюре.
- Полейте смесь лаймовым соком (можно заменить лимонным). Посолите и поперчите по желанию.
- Перемешайте все ингредиенты.
Гуакамоле из авокадо можно подавать как полноценную холодную закуску или как соус-дип для обмакивания снеков.