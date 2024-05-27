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Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту

Гуакамоле с авокадо — густая витаминная закуска, зародившаяся в Мексике.

Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту
© Unsplash

Делимся традиционным рецептом, требующим всего 7 ингредиентов.

Состав

  • Авокадо — 2 шт.;
  • томат — 1 шт.;
  • луковица репчатая — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сок лайма или лимона — 3 ст. л.;
  • свежая кинза или кориандр — несколько стеблей;
  • специи — по желанию.

Способ приготовления

  1. Разрежьте авокадо, избавьтесь от косточки. С помощью ложки вычерпните мякоть, разомните в миске до консистенции пюре.
  2. Нашинкуйте чеснок и лук как можно мельче, кинзу нарежьте. Удалите кожицу помидора, мелко нарубите мякоть. Пересыпьте к пюре.
  3. Полейте смесь лаймовым соком (можно заменить лимонным). Посолите и поперчите по желанию.
  4. Перемешайте все ингредиенты.

Гуакамоле из авокадо можно подавать как полноценную холодную закуску или как соус-дип для обмакивания снеков.

Еда