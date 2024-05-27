Четыре опасных для здоровья свойства бананов

Банан пользуется популярностью в качестве перекуса как среди спортсменов, так и у обычных людей. Несмотря на полезные качества фрукта, его чрезмерное потребление может привести к осложнениям в организме. Об этом сообщили профессиональные диетологи.

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Так, богатый на клетчатку банан может вызвать запор, если съесть его слишком много. Похожая ситуация обстоит с насыщенностью фрукта калием. Этот элемент в больших количествах может привести к мышечной слабости и дестабилизации сердечного ритма.

Банан также является высококалорийным продутом, который стимулирует набор веса. Последним вредным свойством фрукта является высокое содержание в нем сахара. Это в будущем может спровоцировать диабет, передает Stavropol.Media.

Нутрициолог Денис Сазонов рассказал, что фрукты и ягоды считаются полезными, но их чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем. Особенно опасными в этом плане могут быть арбузы. Если переборщить с ним, можно столкнуться с отеками.

В свою очередь иммунолог Наталья Мальцева назвала неожиданные последствия переедания моркови.