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Как приготовить оладьи на кефире: простой рецепт

Оладьи на кефире как пух, — сытное, в меру сладкое угощение с приятной текстурой.

Как приготовить оладьи на кефире: простой рецепт
© Unsplash

Делимся простым пошаговым рецептом оладий.

Состав

  • кефир — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 240 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л. или по вкусу;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сода — ½ ч. л.

Способ приготовления

  1. Достаньте кефир из холодильника, дайте нагреться или чуть разогрейте в микроволновке.
  2. Влейте кефир в глубокую емкость. Следом разбейте яйцо. Посолите, всыпьте обычный и ванильный сахар. Перемешайте.
  3. Просейте муку, начните постепенно всыпать в кефирно-яичную смесь, мешая венчиком до образования густой массы.
  4. Всейте через сито соду. Перемешайте тесто и оставьте на 10–15 минут. Больше не перемешивайте.
  5. Разогрейте масло на сковороде. Сформируйте и выкладывайте оладьи ложкой (смажьте маслом, чтобы тесто не прилипало). Жарьте на умеренном огне до золотистости, переверните и снова жарьте до готовности.
  6. Чтобы излишки масла стекли, выложите на бумажное полотенце.
  7. Оладьи на кефире как пух — это полноценный завтрак и сытный перекус!
Еда