Как приготовить оладьи на кефире: простой рецепт

Оладьи на кефире как пух, — сытное, в меру сладкое угощение с приятной текстурой.

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Делимся простым пошаговым рецептом оладий.

Состав

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная — 240 г;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л. или по вкусу;

ванильный сахар — 10 г;

сода — ½ ч. л.

Способ приготовления