Маковый пирог со сметанной заливкой: пошаговый рецепт
Маковый пирог со сметанной заливкой — это нежное блюдо, которое не оставит любителей выпечки равнодушными. Делимся традиционным рецептом пирога с маком.
Ингредиенты
Начинка:
- мак — 180 г;
- молоко — 200 мл;
- сахар — 100 г;
- манка — 1 ст. л.;
Тесто:
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — ½ ст. л.;
- масло сливочное — 100 г + для смазывания формы;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 75 г;
- соль — щепотка.
Заливка:
сметана 20–30% — 200 г;
яйцо — 2 шт.;
сахар — 100 г.
Способ приготовления
- Промойте мак, просушите в сите. Сливочное масло нарежьте кубиками. Соедините с манкой и сахаром в сотейнике, залейте молоком. Поставьте на слабый огонь и, помешивая, варите 10–15 минут после закипания.
- Разбейте яйцо в отдельную емкость, посолите, добавьте сахар и мягкое масло, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто, оставьте на 30 минут.
- Смажьте маслом форму для выпечки. Выложите на дно тесто, сформируйте бортики. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте основу пирога 15 минут.
- Смешайте до однородности заливку из сметаны, яиц и сахара.
- Распределите на основе пирога маковую начинку. Покройте заливкой. Выпекайте при 180 градусах 25–35 минут до золотистой корочки. Дайте остыть и извлеките из формы.
Маковый пирог со сметанной заливкой готов!
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