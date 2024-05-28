Диетолог раскрыл, сколько можно съесть мороженого в день

Диетолог Анжелика Дюваль посоветовала съедать не более одной порции мороженого в день. Она отметила, что мороженое является высококалорийным продуктом, и один стаканчик может содержать до 400 калорий.

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"Это два часа хорошего физического труда, чтобы потратить, если еще учесть, что за день мы не только одно мороженое едим, а ещё едим какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала все-таки, даже если это порция, есть мороженое, потому что это большой избыток лишних калорий, которые тяжелые калории, которые нужно отрабатывать", — рассказала врач.

Она порекомендовала выбирать натуральное мороженое без добавок красителей, эмульгаторов и консервантов. Диетолог также советует употреблять мороженое в первой половине дня, чтобы увеличить шансы на сжигание полученных калорий в течение дня.

В интервью Pravda.ru Дюваль добавила, что не стоит есть мороженое на улице, так как оно может привлечь пыль и болезнетворные бактерии из окружающей среды из-за своей липкой текстуры.

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