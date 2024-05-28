Почему овсяное молоко по утрам не так полезно, как вы думаете

Овсяное молоко — одна из самых популярных альтернатив коровьему. Однако лучше избегать употребления растительного напитка на завтрак, говорит французский биохимик Джесси Инчауспе.

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По его словам, овсяное молоко приводит к значительному повышению уровня сахара в крови.

"Знаете ли вы, что овсяное молоко — один из видов молока, в котором больше углеводов? Поэтому это может привести к скачкам уровня сахара в крови. Чтобы избежать таких скачков, выбирайте молоко с жиром и/или белком, например, цельное молоко или, если вы ищете растительную альтернативу, несладкое миндальное или соевое молоко."

Эксперт объяснила, что вес является зерном, а зерно — крахмалом. Напиток с такими ингредиентами приводит к повышению уровня сахара в крови. Напротив, коровье молоко состоит в основном из белков и жиров.

Особенно вредно пить овсяное молоко сразу после пробуждения, натощак. Если вы не можете обойтись без этого напитка, его следует пить после завтрака или после употребления выйти на прогулку. Таким образом можно избежать так называемых «пиков глюкозы».