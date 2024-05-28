Рецепт сырных булочек с зеленью

20 минут и готово! Выпекаем сырные булочки с зеленью
Когда времени катастрофически не хватает, а приготовить что-то на перекус обязательно надо, можно сделать сырные булочки с зеленью. Вам понадобится творог, сыр и примерно полчаса.
Ингредиенты на 8–10 булочек:
- Творог — 200 г;
- Мука — 70 г;
- Сыр — 50 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л;
- Соль, зелень, специи — по вкусу.
Процесс приготовления:
- В миске смешиваем все ингредиенты, по консистенции масса должна получится как мягкий пластилин.
- На пергаменте или на силиконовым коврике лепим булочки.
- Сверху по желанию посыпать семечками, прованскими травами или маком.
- Отправить в разогретую до 180ºС духовку на 20–30 минут.