Рецепт сырных булочек с зеленью

Когда времени катастрофически не хватает, а приготовить что-то на перекус обязательно надо, можно сделать сырные булочки с зеленью. Вам понадобится творог, сыр и примерно полчаса.

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Ингредиенты на 8–10 булочек:

Творог — 200 г;

Мука — 70 г;

Сыр — 50 г;

Яйцо — 1 шт;

Разрыхлитель — 1/2 ч. л;

Соль, зелень, специи — по вкусу.

Процесс приготовления: