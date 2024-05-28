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20 минут и готово! Выпекаем сырные булочки с зеленью

Когда времени катастрофически не хватает, а приготовить что-то на перекус обязательно надо, можно сделать сырные булочки с зеленью. Вам понадобится творог, сыр и примерно полчаса.

Рецепт сырных булочек с зеленью
© Eva.ru

Ингредиенты на 8–10 булочек:

  • Творог — 200 г;
  • Мука — 70 г;
  • Сыр — 50 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л;
  • Соль, зелень, специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. В миске смешиваем все ингредиенты, по консистенции масса должна получится как мягкий пластилин.
  2. На пергаменте или на силиконовым коврике лепим булочки.
  3. Сверху по желанию посыпать семечками, прованскими травами или маком.
  4. Отправить в разогретую до 180ºС духовку на 20–30 минут.
Еда