Простой рецепт мягкой говяжьей печени на сковороде

Приготовить говяжью печень вкусно может даже новичок. Сегодня поделимся рецептом мягкой говяжьей печени на сковороде.

Ингредиенты:

говяжья печень — 0,5 кг;

молоко 2,5% — 0,5 л;

лук репчатый — 1 шт.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

сметана 20% или сливки 10% — по вкусу;

соль, перец, свежий чеснок — по вкусу.

Говяжью печень очищаем от пленок, промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем тонкими ломтиками — не толще полусантиметра. Это удобно делать острым большим ножом.

В миске смешиваем молоко с солью и перцем и замачиваем в этом маринаде печень на 20–30 минут. Это сделает ее мягкой и нежной. В это время чистим лук, нарезаем его полукольцами и пассеруем на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 5 минут. После выкладываем на сковороду печень — из маринада ее удобнее вытаскивать шумовкой.

Печень с луком обжариваем на большом огне 7 минут, тщательно помешивая. В конце добавляем сметану или сливки и измельченный чеснок, закрываем крышкой и тушим на маленьком огне еще 5 минут.

Мягкую говяжью печень, приготовленную на сковороде, можно подать с картофельным пюре и свежей зеленью.

Ранее мы поделились простым рецептом говяжьей печени с луком на скорую руку.