Рецепт освежающего фруктового мороженого

Фруктовый лед — популярное лакомство, которое понравится как сладкоежкам, так и любителям свежих фруктов. Делимся простым рецептом сочного десерта.

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Ингредиенты

Фрукты и ягоды по вкусу;

Сахар (можно заменить медом) — 2 ст. л.;

Вода питьевая — 1/2 л;

Лимонный сок — 1–2 ч. л. (по желанию, если фрукты слишком сладкие).

Способ приготовления

Сделайте сироп: перелейте воду в кастрюлю, всыпьте сахар и при желании добавьте лимонный сок. Доведите до кипения, варите, перемешивая, пока сахар не растворится. Дайте сиропу остыть.

Очистите фрукты, пропустите через соковыжималку.

Перелейте сок в блендер, добавьте ягоды, влейте остывший сироп. Перемешайте до однородности.

Разлейте смесь по стаканам или в специальные формы (не до краев), накройте (крышкой, доской и или чем-то другим). Уберите в морозилку на пять-шесть часов до полного замерзания.

Чтобы мороженое проще выходило из формочки, достаньте его из морозилки за пять минут до подачи.

Домашний фруктовый лед готов! Этот простой рецепт позволяет приготовить лакомство на любой вкус.