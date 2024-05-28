Этот популярный ингредиент портит омлет

Если ваш омлет получается тусклым и водянистым — знайте: всему виной «классический» ингредиент, который на самом деле только портит это простое блюдо. Возможно, вы удивитесь, но речь пойдет о молоке. Если совсем отказаться от него вы не готовы, попробуйте ограничиться двумя столовыми ложками на одно яйцо, но лучше заменить его водой.

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«Молоко может немного улучшить вкус омлета, однако из-за дополнительного содержания белка в молоке его текстура может стать немного более плотной по сравнению с использованием воды», — объяснила в беседе с порталом AllRecipes эксперт в области пищевых продуктов Джессика Гэвин.

Компромисс между вкусом и консистенцией тем не менее существует. Нежности без побочных эффектов поможет добиться добавление небольшого количества сливочного масла или жирных сливок. Но самое главное для удачного омлета — соблюсти температурный режим. Специалисты рекомендуют готовить омлет на медленном огне и под закрытой крышкой.