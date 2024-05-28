Простой рецепт фруктового салата

Фруктовый салат — легкая низкокалорийная закуска, богатая витаминами и клетчаткой. Делимся простым рецептом салата, идеально подходящего для диеты или перекуса в разгар жаркого дня.

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Ингредиенты

Бананы — 2 шт;

Яблоко — 1 шт;

Груша — 1 шт;

Апельсин — 1 шт;

Виноград — 1/2 стакана;

Гранат очищенный — 1/2 стакана;

Клубника — 1 стакан;

Лимонный сок — 1–2 ст. л. для заправки;

Мед — 2 ст. л. для заправки.

Способ приготовления

Бананы, яблоко, грушу, клубнику нарежьте кубиками. Апельсин поделите на дольки, снимите белую кожицу. Смешайте в глубокой миске.

Добавьте зерна граната, виноград (если он крупный, его тоже можно порезать).

Полейте фрукты и ягоды лимонным соком и медом. Перемешайте.

Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.

Простой питательный фруктовый салат готов! При желании заправку из меда и лимонного сока можно заменить йогуртом без наполнителей. Вы также можете убирать или добавлять ингредиенты в зависимости от личных предпочтений.

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