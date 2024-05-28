Простой рецепт фруктового салата: готовим легкую диетическую закуску
Фруктовый салат — легкая низкокалорийная закуска, богатая витаминами и клетчаткой. Делимся простым рецептом салата, идеально подходящего для диеты или перекуса в разгар жаркого дня.
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт;
- Яблоко — 1 шт;
- Груша — 1 шт;
- Апельсин — 1 шт;
- Виноград — 1/2 стакана;
- Гранат очищенный — 1/2 стакана;
- Клубника — 1 стакан;
- Лимонный сок — 1–2 ст. л. для заправки;
- Мед — 2 ст. л. для заправки.
Способ приготовления
Бананы, яблоко, грушу, клубнику нарежьте кубиками. Апельсин поделите на дольки, снимите белую кожицу. Смешайте в глубокой миске.
Добавьте зерна граната, виноград (если он крупный, его тоже можно порезать).
Полейте фрукты и ягоды лимонным соком и медом. Перемешайте.
Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.
Простой питательный фруктовый салат готов! При желании заправку из меда и лимонного сока можно заменить йогуртом без наполнителей. Вы также можете убирать или добавлять ингредиенты в зависимости от личных предпочтений.
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