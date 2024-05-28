Диетолог раскрыл, как не ошибиться при выборе персиков и черешни

Покупая персики или черешню, стоит рассмотреть плоды и выбирать насыщенные цветом фрукты и ягоды, заявил в беседе с «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский. По словам эксперта, черешня должна быть умеренно твердой и источать приятный аромат, а плоды персика — немного продавливаться при нажатии и иметь ворсистую кожицу, добавил он.

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"У черешни в первую очередь смотрим на цвет — он должен быть насыщенный; на текстуру, кожуру — она должна быть упругой, блестящей и гладкой, нужно избегать морщинистой кожуры. <...> Что касается персика, выбирать его нужно, смотря на цвет, он должен быть насыщенным, желтым, золотисто-желтым. Нужно избегать зеленоватых плодов", — перечислил Бобровский.

Диетолог посоветовал продегустировать плоды перед покупкой. Бобровский добавил, что продавцы, которые не сомневаются в качестве товара, предлагают попробовать фрукты и ягоды на вкус.

Эксперт напомнил, что в персиках содержится комплекс витаминов и микроэлементов, полезных для сердечно-сосудистой системы, для кожи и зрения. Они полезны для тех, кто следит за весом, так как фрукт обладает высокой способностью к насыщению, но низкой калорийностью. Черешня, по словам Бобровского, содержит витамин С, витамин А и калий. Ее применяют для улучшения сна, так как она способствует нормализации уровня мелатонина.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее предупредила, что при выборе клубники стоит обратить внимание на ягоды ярко-красного цвета. Она добавила, что на плодах не должно быть плесени и черных пятен.