LÚWO – гастрономическое путешествие в восточное Средиземноморье

LÚWO — новый проект от ресторанной группы ORIGIN («Айна», «Зойка»). Здесь можно познакомиться с нетипичной Грецией: кухня раскроется с неожиданной стороны, а интерьер, меню и бар станут единым пространством повествования. Каждому гостю предложат окунуться в мифическую историю древности через призму современных трендов.

© LÚWO

Название и идея отсылают на несколько тысячелетий назад, когда восточное Средиземноморье принадлежало могущественной Лувийской цивилизации. Лувийцы — «народы моря», предки древних греков, в чьих традициях переплелись Восток и Запад.

В LÚWO предлагают взглянуть на исчезнувший мир сквозь концепцию трехуровневого современного Пантеона, в котором гастрономия и стиль интерпретируют греческую культуру и влияние на нее восточных течений

В ресторане три этажа: цокольный — secret bar, символизирующий подземное царство, основной с главным залом и каминной зоной — здесь мир земной, а терраса воплощает поднебесье. Натуральные материалы и плавные формы напоминают о море, скалах, тенях и тонах греческих островов.

За кухню отвечает бренд-шеф Артем Чудненко: «Лувийцы жили на территориях нынешних Греции и Турции, поэтому в меню мы исследуем, как превратить классические грани этих двух кулинарных парадигм в неожиданные, яркие и современные сочетания».

Морская изящность Греции встретится с колоритом страстной Азии: будет много блюд на огне, выпечки из дровяной печи, восточных специй, фруктов. Цитаты из меню интригуют: тартар из говядины с соусом из суджука, осьминог с ананасом гриль и соусом манго-чили, вяленая свекла с сыром сюзьма и соусом из красного апельсина. Удивлять будут даже знакомые блюда: например, греческий салат заиграет по-новому с заправкой умами, а лосось подадут с брюво и мятым томатом.

Важная особенность LÚWO — авторские десерты: семифредо из козьего сыра с соусом из оливок и грецкого ореха, шоколадный мусс с сорбетом из шоколада и каперсов.

Барную карту разрабатывает команда BARPOINT во главе с бренд-шефом бара Александром Гордышевым. Задача — по-разному представить три уровня ресторана и оживить Пантеон богов нашего времени. Для каждого этажа свои напитки, отличающиеся по крепости, текстуре и терпкости, но поддерживающие главную идею микса греческой формы и восточного содержания. В бокалах легкость и свежесть Греции нарочито контрастирует с яркостью и пряностью Востока. Отдельная фишка — меняющаяся коктейльная карта, в которой собраны коктейли-образы. Каждая позиция с иронией рассказывает о культах современности.

В винной карте, которой занимается Лера Борисова, спрячется летнее настроение и большой выбор белых, розовых, оранжевых, игристых вин. Каждая этикетка встроится в общую концепцию соединения классики и новаторства. Среди регионов — Греция, Турция, Балканский полуостров, Армения и Россия.

Ресторан LÚWO станет местом, куда захочется возвращаться, чтобы путешествовать по пространству, узнавать историю через гастрономию, исследовать тренды и оригинальный вкус.