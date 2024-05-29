Как заморозить овощи, фрукты и ягоды: делаем заготовки на зиму

В сезон, когда фрукты и овощи стоят недорого или растут на даче, хочется запастись ими надолго. Это позволит и сэкономить семейный бюджет, и обеспечить себя витаминами на всю зиму. В этом материале расскажем, какие овощи и фрукты можно замораживать, как это делать правильно и в чем лучше всего хранить замороженные ягоды, чтобы они не потеряли форму.

© РИА Новости

Можно ли замораживать фрукты, овощи и ягоды

Заморозка является одним из лучших способов сохранить в плодах все витамины и полезные вещества, которыми наделила их природа. Но, к сожалению, не все хорошо переносят заморозку. К примеру, огурцы и редис лучше не класть в морозилку — они потеряют вкус и форму. Репа и редька после заморозки также станут несъедобными. Картофель после домашней морозилки будет сладковатым из-за разрушения крахмала, его можно подвергать только шоковой заморозке в промышленных условиях.

Апельсины не стоит замораживать целиком, иначе они будут горчить. Если есть такая необходимость, нужно заморозить отдельно натертую цедру, измельченную мякоть или сок. Так каждый продукт сохранит свой вкус и свойства. Бананы не нужно замораживать вместе с кожурой, лучше очищенными кружками или в виде пюре.

Ягоды можно замораживать практически все. Главное — обработать их до помещения в морозильную камеру: извлечь косточки и удалить плодоножки. После разморозки структура ягоды станет мягкой и сделать это будет в разы сложнее.

Какие фрукты можно замораживать на зиму

Лучше всего заморозку переносят персики и абрикосы. Их разделяют на половинки и удаляют косточку, затем размещают в один слой на противень и ставят в морозилку. После застывания быстро ссыпают в мешочек или контейнер.

Яблоки и груши тоже замораживают, из них зимой можно приготовить компот. В отличие от сухофруктов, которые нужно долго кипятить, замороженные фрукты и ягоды сохраняют полезные вещества, если варить их недолго. Плоды режут на небольшие кусочки и сбрызгивают лимонным соком или яблочным уксусом, чтобы они не потемнели.

Арбуз и дыню можно замораживать кубиками или в виде пюре. Перед обработкой плоды нужно очистить от кожуры и убрать все косточки. Пюрированную мякоть можно разлить по формочкам для льда и затем добавлять к десертам или коктейлям.

Свежие замороженные фрукты не обязательно оставлять до зимы: из них можно приготовить освежающий сорбет или фруктовый лед. Для этого плоды необходимо измельчить в пюре и разлить по формочкам. Целиком фрукты тоже лучше не замораживать: в этом случае перед использованием их придется размораживать полностью и только потом измельчать. С мягким плодом это сделать довольно сложно.

Замороженные овощи, фрукты, ягоды: пошаговая подготовка

В первую очередь нужно провести тщательную ревизию того, что собираетесь замораживать. Все плоды должны быть спелыми, плотными, без пятен, гнили, без жучков, червячков, частиц земли и листьев.

Затем плоды хорошо промывают и просушивают. Второй пункт особенно важен, так как при заморозке лишняя влага даст эффект «ледяной шубы».

Дальнейшая подготовка зависит от типа продукта:

Очищенные и подготовленные вишню, черешню, малину, клубнику, жимолость рассыпают на противень и помещают в морозильную камеру. После полного застывания замороженные ягоды ссыпают в пакет.

Кабачки и баклажаны нарезают шайбами и прижаривают на сковороде с растительным маслом до полуготовности. В пакеты помещают слоями, прокладывая их пищевой пленкой.

Брокколи, брюссельскую и цветную капусту разбирают на соцветия/кочанчики и бланшируют в кипятке в течение минуты. Затем дают воде хорошенько стечь и помещают в морозилку.

Замораживать помидоры целиком нет смысла — после разморозки они утратят форму. Для соусов и супов лучше сделать томатное пюре, разлить его по формам для льда и заморозить. Получившиеся кубики нужно вынуть и поместить в пакет.

Болгарский перец можно заморозить как целиком, так и кусочками. В первом случае он подойдет для фарширования. Верхнюю часть с плодоножкой срезают, чтобы получился своеобразный стаканчик. Кусочки перца помещают друг в друга, заворачивают в пищевую пленку и отправляют в морозилку.

Заморозить овощи и фрукты можно в виде готовых смесей. К примеру, натертые морковь, свеклу и зелень можно порционно расфасовать, а затем сразу добавлять в заправку для борща. Это существенно сэкономит время. Также можно заготовить смесь для фруктово-ягодного компота или овощного рагу.

Зимой замороженные овощи и фрукты станут отличным подспорьем для хозяйки. Главное — соблюдать несколько простых правил: