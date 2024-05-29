Как горячий шоколад может помочь при похудении?

Горячий шоколад с молоком помогает при похудении, так как в нем содержится большое количество клетчатки, рассказал эксперт по здоровью Стив Беннет. Пользу этого популярного сладкого напитка он назвал изданию The Sun.

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Специалист указал, что ежедневно человеку необходимо съедать минимум 30 граммов чистой клетчатки, так как она быстро насыщает организм, нормализует пищеварение, долго поддерживает чувство сытости, что помогает контролировать голод и поддерживать фигуру. Однако большинство людей не делает этого, отметил Беннет.

При этом, по словам специалиста, много клетчатки содержится в чашке горячего шоколада из какао-порошка. Если выпивать ее ежедневно, это поможет сбросить вес и поддерживать достигнутый результат, считает он. Однако чтобы добиться этого эффекта, сахар в напитке необходимо заменить подсластителями, например стевией, предупредил специалист.

«Если основу рациона составляет клетчатка, вы можете есть почти все продукты. Клетчатка надолго насыщает, что не позволяет съесть много вредных продуктов», — отметил Беннет в заключение.

Ранее диетолог Кристина Кузнецова назвала полезные привычки для быстрого похудения без вреда для здоровья. В частности, по ее словам, для эффективного похудения надо нормализовать питьевой режим.