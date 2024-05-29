Россияне стали чаще покупать майонез

Спрос на майонез в России за последний год заметно вырос. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе сервиса «Сбермаркет», в мае 2024 года объем продаж этого соуса увеличился на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

© pxhere.com

Самым популярным видом майонеза у россиян остается провансаль - соус с добавлением горчицы жирностью не менее 67%. На втором месте – майонез на перепелиных яйцах, на третьем - оливковый. Также в топ-5 вошли провансаль с лимонным соком и постный провансаль с жирностью менее 50%.

Наибольший рост спроса продемонстрировали провансаль (+22%) и майонез на оливковом масле (+21%).

Эксперты связывают увеличение потребления майонеза с общим ростом интереса россиян к кулинарии и домашнему приготовлению пищи. При этом стоимость домашнего майонеза по классическому рецепту составляет около 40 рублей за 200 мл, что значительно дешевле большинства готовых соусов.