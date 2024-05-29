Какие блюда можно попробовать на фестивале «Балтийская кухня» в Калининграде

В рамках гастрономического фестиваля «Балтийская кухня» жители и гости Калининграда уже почти месяц оценивают вкус, идею и подачу дегустационных сетов в трёх ценовых категориях. Как проходит презентация кулинарных шедевров, «Клопс» рассказал организатор мероприятия Максим Ткачёв.

Знакомиться с авторскими блюдами можно до 31 мая в 24 ресторанах Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска, Пионерский, Немана, а также посёлках Янтарный и Железнодорожный.

«Мы хотим, чтобы наш регион вошёл в гастрономическую карту России и стал её яркой точкой. Ведь «Балтийская кухня» — это действительно очень вкусно!» — уверен Максим Ткачёв.

Каждый из ресторанов-участников разработал фестивальное меню из трёх блюд: холодная закуска, горячее и десерт. Повара смело соединяли несочетаемые на первый взгляд продукты. Например, мороженое идёт в паре с еловыми шишками, а эклеры — с копчёной форелью. На выходе — новые вкусы и необычные текстуры.

Дегустационные сеты, по задумке оргкомитета, на фестивале представлены с тремя вариантами цены: от одной до двух тысяч рублей.

Что можно попробовать за 990 рублей

Фирменная солянка из трёх видов рыб. Сморреброд с балтийской килькой. Филе балтийского судака с жареными грибами и луком-пореем в сливочном соусе.

Карпачо из кильки с тартаром из огурца и яблока с бородинским хлебом. Форшмак из сельди на подушке из картофеля и сладкого лука. Фишботы из балтийского судака, палтуса и сёмги с пюре из батата и икорным соусом.

Фестивальные сеты за 1490 рублей

Сердце оленя с дикой черемшой и соусом из брынзы и печёного перца. Балтийская треска со спаржей, древесными грибами и соусом из домашних куриных желтков. Конопляная баба с еловым джином, сахарным яблоком и ванильным кремом.

Паштет из фермерской утки с облепихой в гнезде. Филе тюрбо в черемше под карамельной брусникой. Сливочный пирог с мороженым из шиповника.

Какие блюда предлагают за 1990 рублей

Тартар из фермерской оленины с мочёной брусникой, шпинатом и копчёной сметаной. Балтийский сом со спаржей, луковым пюре и сливочно-копчёным соусом. Жемчужина из белого шоколада с облепиховым кремом на шоколадной крошке.

Виштынецкий сиг с яблочным понзу, маринованной брусникой и луком-севком. Роминтенский олень со сморчками, копчёным маслом и айоли из чёрного чеснока. Балтийский судак с соусом из жареного угря. Щавелевая панакота со свежей клубникой и мороженым из топлёного молока.

«Невозможно сразу описать всё многообразие блюд, представленных в рамках «Балтийской кухни». Все кулинарные шедевры вы сможете найти в меню ресторанов-участников. Многие предложения останутся и после завершения фестиваля», — подчеркнул Ткачёв.

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