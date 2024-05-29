Четыре специи-афродизиаков, которые быстро повысят либидо

Разжечь страсть могут не только эротические образы, но и простые специи, которые мы используем при приготовлении блюд почти каждый день. Мы поговорили с сексологом Александром Мелиховым, который рассказал о самых возбуждающих приправах на вашем столе.

Шафран

В шафране содержится вещество, которое напрямую влияет на сексуальное возбуждение, — пикрокроцин.

Александр: «Он одинаково действует и на женщин, и на мужчин. Что касается последних, с эрекцией действительно практически ни у кого не бывает проблем, если шафран употребляется регулярно».

Слова нашего эксперта подтверждают и американские ученые, которые выяснили, что для хорошей потенции мужчинам рекомендуется 30 граммов шафрана в день.

Ваниль

Считается, что запах ванили невероятно привлекателен для мужчин.

Александр: «Я могу сказать, что мои клиенты мужчины и правда часто говорили мне о предпочтениях в запахах, и всегда побеждали сладкие ароматы, я бы отнес ваниль к ним».

Что интересно, сладкий запах способен заставить активнее вырабатывать тестостерон у мужчин.

Гвоздика

Если мы говорим о женщинах, то на их либидо активнее всего влияет гвоздика.

Александр: «Она хорошо стабилизирует гормоны. И мужчинам также не стоит игнорировать специю — проблем с уровнем тестостерона с огромной вероятностью не будет при постоянном употреблении».

Имбирь

Острый корень полезен во всех смыслах. Он помогает не только повысить иммунитет, но и усиливает сексуальное желание у обоих полов.