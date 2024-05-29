Диетолог развеяла миф о пользе супа

Блюдо можно заменить овощным гарниром.

Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.

«Как правило, большинство детей не любят супы. Если в этой тарелке будет овощной гарнир, не нужно страдать по поводу отсутствия супа. Суп — это традиция. Это не про ЖКТ и не про идеальный ЖКТ. Просто есть семейные, есть национальные традиции. Если нравится, то нужно понять, как интегрировать в принцип тарелки».

Также Дианова сообщила, что родители зачастую не задумываются о том, как с пользой накормить ребёнка.

«Был мониторинг школьного питания, опрашивали родителей и детей. Родители относятся к кормлению своих детей школьников как к «обязаловке», лишь бы накормить. Они не думают, как составить тарелку. Есть макароны, есть сосисоны, сосиски, приготовили — всё. Задача — накормить ребёнка, задачи нет правильно его питать. Очень мало родителей вдумываются. Почему? Зачастую они не являются примерами».

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что азиатские супы вызывают зависимость. Они низкокалорийны и «достаточно полезны» для организма. Тягу к подобной пище вызывает сочетание острого, кислого, сладкого вкусов.