Клубника: калорийность, польза и вред

Клубника: краткая общая информация

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Клубника - многолетнее травянистое растение семейства розоцветных, с ароматными розово-красными ягодами. Их любят дети и взрослые. В ботаническом смысле плоды клубники - это сочный многоорешек (мелкие орешки на поверхности разросшегося цветоложа - прим. "РГ"). В производственной классификации о них говорят как о ягодах - клубнику и землянику относят к ягодным культурам.

Состав и калорийность клубники

Энергетическая ценность (калорийность): менее 40 ккал на 100 грамм продукта.

Соотношение белков, жиров и углеводов в клубнике

Калорийность, кКал - 32

Белки, г - 0,67

Углеводы, г - 5,68

Жиры, г - 0,3

Витамины в клубнике

Витамин B1 (тиамин), мг - 0,024

Витамин B2 (рибофлавин), мг - 0,022

Витамин B6 (пиридоксин), мг - 0,047

Витамин B9 (фолиевая), мкг - 24

Витамин C, мг - 58,8

Витамин E (ТЭ), мг - 0,29

Витамин К (филлохинон), мкг - 2,2

Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг - 0,386

Холин, мг - 5,7

Витамин A (РЭ), мкг - 1

Бета-каротин, мг - 0,007

Витамин B5 (пантотеновая), мг - 0,125

Сколько можно есть клубники каждый день

Калорийность клубники невысока - до 40 ккал на 100 г. В ней мало сахаров и почти нет жиров. Так что клубникой можно спокойно лакомиться тем, кто соблюдает диету. Однако это относится только к свежей ягоде. Если сравнить калорийность, то в 100 г свежей клубники - 39 ккал, в замороженной - 28 ккал, а в варенье уже - 286 ккал, в клубнике со сливками - 360 ккал.

Конечно, клубнику хочется есть ежедневно, однако рекомендуется соблюдать норму - 200-500 г в день для здорового взрослого человека. Больше 500 г есть не стоит.

Какова польза клубники для организма человека

Борьба с авитаминозом

Клубника помогает в борьбе с авитаминозом, поскольку она представляет собой настоящий кладезь витаминов. В своем составе она содержит витамины A, C, B5, P, E, железо, цинк, кальций, фолиевую кислоту, фосфор.

Укрепление иммунитета

Клубника также помогает повышать иммунитет и бороться с чужеродными микробами. Полезна она и при лечении заболеваний крови и суставов, включая малокровие или атеросклероз. Свежие ягоды клубники действуют как слабое мочегонное средство, а также отлично помогают при заболеваниях полости рта.

Клубника - кладезь антиоксидантов

Кроме того, в клубнике также присутствуют антиоксиданты и биофлавониды, которые замедляют процессы старения и защищают организм от свободных радикалов.

"Зрелая клубника, которая имеет бордовый цвет, максимально богата флавоноидами. Поэтому стоит дождаться, когда ягода полностью созреет, и уже тогда ее есть", - отмечает завкафедрой внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Елена Чулкова.

Полезные свойства клубники для женщин и для мужчин

В одном стакане клубники содержится 9% суточной нормы фолиевой кислоты. Фолиевая кислота при подготовке к беременности позволяет снизить риск возникновения врожденных аномалий и позволяет предотвратить анемию.

Магний и калий, которыми богата клубника, нормализуют кровяное давление и предотвращают застой жидкости, из-за которого возникают отеки на коже.

Для женщин клубника интересна тем, что она содержит альфа-гидроксикислоты, которые омолаживают кожу и помогают эффективно бороться с морщинами. Помимо этого, содержание витамина С в клубнике помогает укреплять коллаген в коже и предотвращает преждевременное старение. Поэтому клубника - один из популярных ингредиентов в косметологии, особенно если мы говорим о натуральной косметике.

Вред клубники

Аллергия

Аллергию может вызвать садовая земляника. Но это случается крайне редко: только у 3% населения она вызывает подобную реакцию. При аллергии возможны опухание век, губ, языка, горла, покраснение на коже и появление сыпи. В этом случае необходимо принять антигистаминный препарат.

Кишечные инфекции

Доцент кафедры управления сестринского дела РУДН Маргарита Коростелева напомнила в беседе с "РГ", что клубника содержит до 2 грамм пищевых волокон, а их избыточное употребление может вызвать диспептические явления.

"Кроме того, наличие мелких косточек не всегда позволяют как следует промыть ягоды от пыли, земли, что может повышать риск попадания в организм возбудителей кишечных инфекций. Не следует покупать клубнику вне специально оборудованных площадок, без сопровождающих документах", - сказала эксперт.

Кроме того, наличие мелких косточек могут причинять неудобства людям, которые носят зубные протезы.

Можно ли есть клубнику при беременности и грудном вскармливании

Беременность - особый период в жизни женщины. В этот момент в организме происходят определенные изменения, которые нужно учитывать и при составлении рациона питания.

Эксперт Елена Чулкова советует в первую очередь придерживаться так называемой "сезонности" - то есть отдавать предпочтение ягодам и фруктам, созревающим в вашем регионе в это время. Их в первую очередь и необходимо включать в рацион.

Клубника содержит большое количество витамина С, который, безусловно, полезен для человека, однако превышение для беременной 70 мг на 100 г (а клубника содержит около 58 мг на 100 г) на малых сроках может вызывать повышение тонуса гладкой мускулатуры (матки), что может стать причиной угрозы прерывания беременности.

В клубнике содержится достаточно большое количество щавелевой кислоты, которая вымывает кальций из организма, образуя нерастворимые соединения. Кальций очень важен именно в период беременности, ибо он участвует в формировании скелета плода.

Также щавелевая кислота и витамин С могут вызывать раздражение слизистой желудка. Поэтому если у беременной присутствуют такие заболевания, как мочекаменная болезнь, гастрит, язвенные дефекты ЖКТ, остеопороз, заболевания суставов, то употребление клубники следует ограничить или совсем исключить.

Можно ли есть клубнику при некоторых заболеваниях

Клубника противопоказана при обострении болезней ЖКТ, особенно гастритов, язв, панкреатитов. Не рекомендуется есть ее и при наличии мочекаменной болезни и различных заболеваний суставов.

А вот при сахарном диабете, за счет низкой калорийности и мочегонных свойств, клубника не противопоказана, напротив, она даже рекомендуется некоторыми диетологами.

Клубника также эффективно помогает при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Она оказывает успокаивающее воздействие на печень.

Наконец, отвар из листьев клубники восстанавливает обменные процессы в организме и помогает от бессонницы.

Можно ли есть клубнику тем, кто хочет сбросить вес

Клубника - это низкокалорийный продукт. Она вполне подходит для тех, кто хотел бы снизить свой вес. Есть даже специальная диета на ее основе, которую многие называют одним из самых вкусных способов быстро избавиться от лишних килограммов. Такой эффект достигается за счет высокого содержания в клубнике марганца, способствующего интенсивному сжиганию жира.

Клубнику можно использовать в качестве полезного перекуса, добавлять в каши, смузи и десерты. Она поможет не только похудеть, но и поддержать полученный результат, если вы уже добились желанных результатов.

С какого возраста можно давать клубнику детям

В рацион детей раннего возраста не рекомендуется вводить клубнику ранее 12 месяцев, говорит эксперт Маргарита Коростелева.

При наличии отягощенного аллергоанамнеза эту ягоду можно вводить в рацион только после консультации с аллергологом.

"Как и любой новый продукт, клубнику вводят в первой половине дня, предлагая ребенку не более четверти ягоды, а затем наблюдают за реакцией его организма в течение нескольких дней. Затем уже количество клубники можно постепенно увеличивать, но все же лучше придерживаться порции не более 50 -100 г", - посоветовала Коростелева.

Как правильно хранить клубнику

Даже если вы поместите клубнику в холодильник, ее не стоит хранить долго. Срок хранения клубники исчисляется всего лишь 1-2 днями. Кроме того, это может быть опасно для здоровья, если при выращивании ягод были использованы нитраты. В холодильнике они превращаются в канцерогенные вещества. Более продолжительными сроками хранения отличается лишь консервированная клубника, прошедшая термическую обработку, т.е. варенье, приготовленное из этих ягод.