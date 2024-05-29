В ресторане Пинского и Собчак пройдет гастро-ужин «Два шефа - одна кухня»

7 июня в ресторане VETER, который входит в топ-10 ресторанов Санкт-Петербурга*, пройдет восьмой ужин в рамках гастрономического проекта «Два шефа - одна кухня”. Проект предоставляет уникальный масштабный гастрономический опыт, который объединяет рестораны и шеф-поваров со всей России.

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Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:

“Проведение ужина из цикла "Два шефа - одна кухня" в дни Питерского международного экономического форума – это отличная возможность представить наш проект в гастрономической столице России. Развитие гастрономии – одно из приоритетных направлений для Mriya Resort & SPA и всего Крымского региона. Мы стремимся раскрыть потенциал местной кухни, сочетающий богатые традиции и современные тренды, продвигать ее на российском и международном уровнях. Подобные гастрособытия не только радуют гурманов, но и способствуют развитию туристической отрасли в целом."

Ужин пройдет в ресторане с русской душой и французской элегантностью Veter, который расположен на носу парусника «Летучий Голландец», где с открытой террасы открывается вид на Неву, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова. Уникальный гастрономический сет для гостей подготовили шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA Егор Курдицкий и шеф-повар ресторана Veter Михаил Бобылев.

Ужин будет состоять из шести курсов, в каждом из которых будут представлены настоящие шедевры кулинарного искусства: от тарталеток с кремом из цветной капусты, молодым горошком и крымским трюфелем до ньокки с черноморскими рапанами и муссом из белых грибов от Егора Курдицкого, а также восхитительная мозаика из белых рыб с пюре из пастернака от Михаила Бобылева. Более того, в завершение вечера гостей будет ожидать нежнейший десерт из шампанского со сливочным кремом и ягодами.

За винное сопровождение каждого курса блюд отвечает WINEPARK by Mriya, который впервые презентует новое сухое розе Каберне Фран, 2022. В рамках гастроужина гости попробуют уникальный купаж WINEPARK ИИ, созданный искусственным интеллектом, а также вино из крымского автохтонного сорта винограда Кокур.

Андрей Лиханов, руководитель отдела по связям с общественностью Mriya Resort & SPA:

“На эксклюзивном гастроужине в ресторане Veter гости смогут насладиться изысканными блюдами от талантливых шеф-поваров, а также уникальными винами из собственной линейки WINEPARK by Mriya, среди которых будет представлен нестандартный купаж, созданный при помощи искусственного интеллекта. Это яркий пример того, как мы стремимся совмещать традиции и инновации, сохраняя самобытность региона и при этом идя в ногу со временем.”

Игристое welcome-сопровождение от компании Luding Group в виде Cava DO Vilarnau Brut с интенсивным фруктовым ароматом. Гости также смогут принять участие в розыгрыше премиального сертификата на проживание в Mriya Resort & SPA и ценных призов от партнера «Коктебель», а также выиграть премиум-процедуру от Mriya Life Institute - виноградное обертывание «Дофаминовый бриз». Кроме того, часть средств от билетов на ужин будет направлена на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие.

Курорт Mriya Resort & SPA играет ключевую роль в развитии гастрономической культуры в Республике Крым. Будучи признанным лидером в области гостеприимства, курорт активно развивает участвует в коллаборациях с местными ресторанами и популяризирует авторскую кухню шеф-поваров Республики Крым. Одним из ярких примеров является проект "Два шефа - одна кухня", в рамках которого шеф-повара курорта объединяется с шефами из разных уголков России для создания уникальных гастрономических сетов. Такие коллаборации позволяют гостям познакомиться с кулинарными традициями различных регионов и открыть для себя новые вкусовые сочетания. Вклад курорта в развитие крымской гастрономии был отмечен на высшем уровне – в 2023 году Mriya Resort & SPA получил престижную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона". Это свидетельствует о признании усилий курорта в популяризации местной кухни и продвижении гастрономического направления на федеральном уровне.