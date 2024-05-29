Где искать вкусный стритфуд: десять ресторанов с уличной едой из разных стран

Корн-дог и хот-дог, шаурма и донер, блинчики и пончики — каким бы преданным адептом правильного питания вы ни были, сложно отказать себе в удовольствии перекусить в парке. Тем более когда на улице такая погода! Где искать стритфуд, который сможет порадовать ваши вкусовые рецепты не хуже самых изысканных блюд из ресторанов?

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Chicko

Многие приходят сюда, чтобы проникнуться k-pop-культурой и сделать с десяток ярких фотографий не менее ярких блюд корейского стритфуда. Здесь вам и роллы-кимпабы, и пуноппаны-вафли в форме рыбки, и танцующие пудинги в виде котиков, и корн-доги в панировках из фри, доширака или сырного снега. Вам еще не захотелось погрузиться в мир дорам и группы BTS?

Maestrello

Пиццу здесь готовят римскую, то есть прямоугольную, в основе которой тесто на трех видах муки: рисовой, соевой и пшеничной. Помимо классических видов вроде «Маргариты» и «Дьяволы» в меню представлены веганская с тыквой и «Милки вэй» с сырами, миндалем и медом акации. Берем кусок-два (или даже три!) и следуем примеру остальных, устраиваясь на дегустацию на ступеньках близлежащей «Ямы».

La Virgen

В России мексиканский стритфуд так и не сравнялся в популярности с восточным, но многие не прочь утолить голод с помощью такос, буррито или кесадильи. Главное — не растеряться при выборе начинок: севиче из тунца или креветки в соусе кламато, печеный перец и апельсин или говяжья грудинка с черными бобами.

Останкинские пончики

Пончиковая у Останкинского пруда работает с 1953 года, а значит, визит сюда — возможность поностальгировать по детству. Итак, берем воздушную выпечку в бумажном пакете, посыпаем сахарной пудрой, встряхиваем, достаем пончик и кусаем с удовольствием. Не волнуйтесь, пончиком вы не станете.

KULEK

Сначала было трапицино — популярный в Италии конвертик из хлеба, фаршированный начинками на ваш вкус. А в России появился младший брат этой выпечки по имени кулек. О своих корнях кулек не забывает, водя дружбу в том числе и с наполнителями в средиземноморском стиле: из традиционных это баклажан пармиджано, болоньезе и страчателла с томатами и песто.

«Охотка»

Для пикника ресторан морепродуктов представляет два сета: креветки, приготовленные разными способами, или сифуд-микс, где и мидии, и кальмары, и ставрида с корюшкой, и даже красный окунь. Однако фаворитом завсегдатаев являются моредог с креветками или крабами и филе-о-фиш с крабом или тунцом.

Alexander’s Meat Point

Неприметное окошко, откуда доносятся ароматы турецкой кюфты, в округе знают все — от таксистов до бизнесменов, работающих на Тверской. Да что там, даже иностранные туристы готовы отстоять очередь, чтобы получить заветный ролл с рублеными говяжьими котлетками, сладкими помидорами и сочным салатом.

Underdog

Хот-дог с сырной колбаской и рваной говядиной или с малиновым луком и дор-блю? А в качестве гарнира фри с беконовым джемом или хрустящий батат? Иногда стоит забыть о том, что джанк-фуд — это не про здоровое питание, и позволить себе расслабиться. Тем более что в меню еще и всевозможные сэндвичи и бургеры.

So Far Kebab

Микс индийской, турецкой и израильской кухонь — это когда кебаб заворачивается в лепешку роти. Вариантов много: с курицей, сыром, говядиной, фалафелем. Еще есть дюрюм-донеры и боулы на ближневосточную тему. Такая компания не будет казаться полной без хумуса и салата табуле.

«Веселый грек»

Владелец заведения — грек, а потому можно рассчитывать на традиционные рецепты и классическую подачу. Главный герой меню — гирос — в разных исполнениях: открытый или в кипрской пите, с курицей, креветками или вегетарианский. Картофель фри и йогуртовый соус дзадзики прилагаются.