Как приготовить варенье из ревеня по классическому рецепту

Клубничный сезон в разгаре, ягоды появились на прилавках уже повсеместно. Самое время готовить клубничное варенье. Это уютное лакомство родом из детства прекрасно само по себе, по традиционным рецептам. Но можно и не следовать традициям, а пуститься в эксперименты, добавляя в варенье специи, алкоголь и другие ингредиенты. Делимся рецептами необычных вариантов клубничного варенья.

Для любого клубничного варенья лучше выбрать мелкую крепенькую ягоду, кисло-сладкую или кислую на вкус. До того как удалять плодоножки, ягоду нужно залить холодной водой в тазу, дать постоять пять минут, чтобы все загрязнения отошли, затем помыть, слить воду, и снова помыть, теперь уже в проточной воде. Затем удалить плодоножки и положить клубнику в посуду для варки. Для этого подойдет широкая эмалированная кастрюля или таз. Также можно готовить варенье в просторной емкости из нержавеющей стали или меди.

Клубничное варенье с коньяком

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг Сахарный песок – 1 кг Коньяк или бренди – 100 мл Лимонная кислота – 3 г

Как приготовить:

Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать половиной сахара и оставить на 3-4 часа или на ночь при комнатной температуре, чтобы ягоды дали сок.

Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю, всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне, помешивая, пять минут, чтобы сахар полностью растворился.

Полученным сиропом залить ягоды, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Желательно не помешивать клубнику. Как только варенье закипит, снять пену, убавить огонь и варить еще две-три минуты. Затем снять с огня, накрыть крышкой и оставить на три часа, чтобы ягоды хорошенько пропитались сиропом.

Остывшую клубнику опять поставить на огонь, довести до кипения, снять пену и на медленном огне поварить пять минут. Снова дать ей остыть. Повторить то же действие третий раз. Такое троекратное прогревание нужно для того, чтобы ягодки сохранились целыми, не разваренными, а сироп оказался не слишком жидким.

После того как варенье снова закипит, добавить в него предварительно растворенную в маленьком количестве воды лимонную кислоту, коньяк и все вместе проварить еще пять минут. Лимонная кислота будет действовать, как консервант, и придаст варенью дополнительную густоту и тягучесть. А коньяк обеспечит новую необычную нотку во вкусе. К слову, если обойтись без коньяка, то получится классическое клубничное варенье «как у бабушки». Тоже очень вкусно.

Горячее варенье нужно снять с огня, сразу разложить по стерильным сухим банкам и укупорить крышками. Банки перевернуть и дать им остыть, поставив вверх дном.

Ягодно-апельсиновое варенье с кардамоном и мускатным орехом

Ингредиенты:

Клубника или земляника – 1 кг Сахар – 0,5 кг Апельсин – 1 шт. Кардамон – 5 г Мускатный орех – 1 г

Как приготовить:

Клубнику лучше выбрать мелкую, или хотя бы отобрать одинаковую по размеру. Засыпаем ее сахаром и оставляем на три часа. Апельсин моем, нарезаем кольцами, а потом сегментами (вместе с кожурой).

К клубнике с сахаром добавляем кусочки апельсина, все ставим на слабый огонь, доводим до кипения, снимаем пенки, варим пять минут. Убираем с огня, даем отдохнуть часов шесть, потом опять доводим до кипения и опять варим пять минут. Снова даем постоять и снова варим.

После того как клубнично-апельсиновое варенье проварится в третий раз, добавляем кардамон и мускатный орех, перемешиваем, варим еще полминуты. А затем сразу разливаем варенье по банкам. Апельсиновые сегменты красиво смотрятся в варенье и вместе со специями дают интенсивную пряную нотку во вкусе.

Клубничное варенье с перцем чили

Острое варенье из клубники со жгучим перцем – это лакомство для взрослых и очень интригующий десерт, который идеален для романтического вечера: будит страсть и провоцирует к экспериментам.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг Сахар – 1 кг Перец чили – 60 г Лимон 1 шт. Желфикс – 1 пакетик (40 г)

Как приготовить:

Клубнику вымойте и освободите от плодоножек. Если ягоды крупные, то их нужно нарезать на половинки или четвертинки. Сложите подготовленную клубнику в посуду для варки варенья, засыпьте сахаром и оставьте на три часа для выделения сока.

Стручки перца вымойте, удалите плодоножки и семена, нарежьте очень мелкими кусочками. Рубить перец и чистить его лучше в резиновых перчатках, иначе кожа рук будет «гореть». Количество перца можно увеличивать или уменьшать в зависимости от его собственной остроты и от того, насколько острое вы хотите получить варенье. Экспериментируйте.

Кастрюлю с клубникой, которая пустила сок, поставьте на огонь, добавьте туда нарезанный острый перец. Перемешайте, доведите до кипения и на среднем огне варите 30 минут, удаляя образующуюся пену. Затем добавьте в горячее варенье сок лимона.

Пакетик желфикса смешайте с 2-3 столовыми ложками сахара, всыпьте в кастрюлю с готовым вареньем, перемешайте и продолжайте варить еще около двух минут. Затем снимите кастрюлю с огня. Готовое варенье разложите в подготовленные стерилизованные банки, плотно укупорьте и переверните вверх дном до полного остывания.

Приятного аппетита!