Рецепт сливочного паштета из куриной печени в домашних условиях

Паштет из куриной печени — закуска с нежной текстурой и сливочным привкусом. Рассказываем, как приготовить его самостоятельно.

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Ингредиенты

Печень куриная — 700 г;

морковь — 2 шт. (или 1 большая);

лук репчатый — 1 шт.;

масло сливочное — 150 г.;

масло растительное — 1 ст. л. для жарки;

вода — 100 мл;

перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте лук и морковь кружочками. Сливочное масло оставьте размягчаться при комнатной температуре.

Разогрейте растительное масло на сковородке. Добавьте кусочек сливочного масла (около 50 г). Выложите нарезанные овощи, жарьте до золотистости.

Печень промойте, нарежьте, удаляя желчь и жир. Переложите к овощам, жарьте 10 минут, перемешивая.

Добавьте воду, тушите 10 минут без крышки. Посыпьте солью и перцем, тушите еще 1 минуту и выключите огонь. Дайте продуктам остыть.

Измельчите смесь с помощью мясорубки или блендера. Добавьте мягкое масло, тщательно перемешайте.

Сверните массу рулетом или скатайте в лепешку.

Уберите в холодильник минимум на 3 часа.

Паштет из куриной печени готов!

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