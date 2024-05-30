Домашний квас: готовим по «бабушкиному» рецепту

В жару можно отлично утолить жажду старинным русским напитком — квасом. Сегодня поделимся классическим рецептом домашнего кваса.

© РИА Новости

Ингредиенты:

Черный хлеб — 0,5 кг;

Кипяток — 5 л;

Свежие дрожжи — 15 г;

Сахар — 200 г.

Хлеб нарезаем маленькими кубиками, выкладываем на противень и сушим в духовке при температуре около 130 градусов до золотистой корочки. Горячие готовые сухарики заливаем 3 л кипятка и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

Затем процеживаем настой через марлю. Жидкость оставляем, а остатки сухарей заливаем 2 л кипятка и оставляем на 1 час. Затем снова процеживаем через марлю. Соединяем в одной емкости первый настой и второй, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем, накрываем марлей и оставляем бродить при комнатной температуре на ночь. Готовый квас еще раз процеживаем через марлю и храним в холодильнике не более четырех суток.

Приготовление домашнего кваса по этому рецепту позволит всей семье насладиться в жару вкусным полезным напитком.

Ранее мы поделились рецептом фруктового льда.