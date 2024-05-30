Что будет, если отказаться от кофеина на 7 лет: результат эксперимента

Британка Нелл Фриззелл отказалась от любых напитков с кофеином из-за беременности, но после решила аскезу не прерывать.

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«Это изменило меня», — признается девушка в колонке для The Guardian.

При этом специальные чай и кофе в жизни девушки остались.

«Уже более семи лет я "питаюсь" чаем ройбуш, кофе без кофеина и время от времени пробую что-нибудь травяное. Я также пью чай без кофеина — и он намного лучше того серого, слегка пахнущего тунцом напитка, который моя бедная мама была вынуждена пить в 1990-х годах», — объяснила Нелл.

Инфлюенсер призналась, что зависимость от кофеина была ей не чужда, что вызывало постоянное чувство «легкой усталости». Тем сильнее впечатляет эффект случайной дозы этого бодрящего вещества спустя 7 лет свободы от зависимости.

«В последнее время, когда я случайно пью кофе, тревога нарастает мгновенно и вызывает ужас. Когда я в отпуске, сама того не подозревая, выпила за завтраком чашку настоящего кофе, меня можно было застать бегущей через горы в панике с мыслью, что я оставила включенным утюг или что-то в этом роде и сожгла коттедж», — рассказала девушка.

Эксперимент она считает успешным, но все же признается, что не получила самый желанный эффект — не стала спать лучше и все еще страдает от бессонницы.