Стоимость приготовления окрошки выросла на 14,6%

Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек в 2024 году выросла на 14,6% и составила 434,3 рубля. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

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"Стоимость окрошки в 2024 году выросла на 14,6%. Средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек <…> составила 434,3 рубля", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что годом ранее стоимость приготовления окрошки составила 378,9 рубля.

Уточняется, что в основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входит: картофель 300 г, огурцы - 200 г, яйца - 4 шт., редис 200 г, колбаса вареная - 300 г, зелень свежая - пучок, квас - 1 литр, сметана - 80 г.