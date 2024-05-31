Десять лучших холодных супов на жаркую погоду

Холодные супы не только помогут освежиться в разгар жаркого дня, но и полезны для здоровья. Они богаты водорастворимыми витаминами и минеральными веществами. А потому с наступлением тепла стоит непременно добавить их в свой рацион.
Для этого делимся рецептами 10 популярных холодных супов.
Окрошка на квасе
Освежающее угощение на основе кваса. Вам потребуются:
- квас — 1,5 л;
- огурцы — 2 шт.;
- колбаса вареная — 300 г;
- картошка — 3–5 шт.;
- редиска — 8 шт.;
- яйца куриные — 4 шт.;
- зелень (лук, укроп) — по желанию;
- специи — по желанию.
Вареные картошку, яйца и колбасу нарубите кубиками. Зелень нашинкуйте, редиску и огурцы нарежьте полукольцами. Пересыпьте продукты в глубокую емкость, сдобрите специями, при желании — добавьте горчицу. Перемешайте, залейте квасом и снова перемешайте.
Холодный борщ
Холодный борщ — это богатое витаминами овощное блюдо. Вам понадобятся:
- вода — 2,5 л;
- свекла — 2-3 шт.;
- картошка — 4-5 шт.;
- куриные яйца — 2 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- зелень (лук, укроп) — 3-4 стебля;
- уксус яблочный — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Одну свеклу порежьте на четвертинки, погрузите в кастрюлю с водой и варите около 40 минут в кипятке. Затем вытащите вареный овощ, дайте охладиться и нарежьте соломкой. Отвар процедите, смешайте с нашинкованной свеклой и уберите в холодильник.
Остатки свеклы запеките в духовке на 180 градусах, завернув в фольгу (понадобится около 40 минут). Затем нашинкуйте и всыпьте в отвар.
Картошку очистите, нарубите брусками, погрузите в воду и варите 15 минут под крышкой. Отвар не выливайте, после охлаждения уберите в холодильник.
Очищенные вареные яйца и свежие огурцы нарубите кубиками. Зелень мелко нарежьте. Соедините отвары из свеклы и картофеля, засыпьте нарезанные продукты, посолите и поперчите. Настаивайте в холодильнике час или дольше.
Гаспачо — испанский суп с томатами
Гаспачо — популярное овощное блюдо родом из Испании. Вот ингредиенты, которые вам потребуются:
- помидоры — 4-5 шт.;
- томатный сок — 1 ст.;
- лук — ½ шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- огурцы — 2 шт.;
- базилик, мята — 2 стебля;
- масло оливковое — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- сухой белый хлеб — несколько ломтиков.
Нарежьте очищенные от кожуры помидоры. Измельчите лук, чеснок и зелень. Засыпьте продукты в блендер, добавьте масло и томатный сок, взбивайте до консистенции пюре. Всыпьте соль и перец по вкусу, поставьте в холодильник охлаждаться на 1-2 часа. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте огурцами и хлебом, нарезанными кубиками.
Таратор — болгарская окрошка на йогурте
Таратор — болгарский суп, отдаленно напоминающий окрошку. Его заправляют кисломолочными продуктами, например, кефиром или натуральным йогуртом. В его состав входят:
- кефир/йогурт без наполнителей — 500 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — пучок;
- орехи грецкие — 50 г;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Нарубите кубиками очищенные от кожуры огурцы. Измельчите чеснок и укроп, смешайте с огурцами, посолите, поперчите, заправьте маслом и настаивайте около 5 минут. Раздробите орехи. Всыпьте ореховую крошку к зелени, залейте йогуртом или кефиром. Уберите в холодильник минимум на 1 час.
Холодный щавелевый суп с яйцом
Щавелевый суп — блюдо, любимое многими с детства. Вам понадобятся:
- щавель — 200 г, или 2 пучка;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картошка — 2–4 шт. (в зависимости от размера);
- вода — 1,5 л; масло растительное — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Нарубите картофель кубиками и варите 15 минут. Нашинкованные лук и морковь жарьте в масле до мягкости, затем добавьте к картофелю. Отварите яйца, одно отложите, второе нарежьте на кубики и всыпьте к овощам. Щавель измельчите, также добавьте в кастрюлю. Варите все вместе в течение 5–7 минут, затем оставьте настаиваться. Поделите второе яйцо пополам: оно потребуется для украшения супа при подаче. Когда суп остынет, разлейте по тарелкам и добавьте половинки яйца.
Чалоп — узбекская окрошка
Чалоп — это окрошка родом из Узбекистана. Она готовится на основе катыка — кисломолочного продукта, похожего на простоквашу. Для супа вам потребуются:
- вода — 500 мл;
- катык (жирные простокваша или кефир) — 350 мл;
- огурцы 4-5 шт.;
- редиска — 6–8 шт.;
- зелень (петрушка, лук, укроп, базилик) — несколько стеблей;
- специи — по вкусу.
Измельчите зелень, высыпьте на дно кастрюли и разомните ступкой, чтобы она пустила сок. Огурцы и редис нашинкуйте соломкой, пересыпьте к зелени. Катык соедините с водой, перемешайте до растворения комочков. Залейте овощную смесь разбавленным катыком, добавьте соль и перец, перемешайте. Настаивайте в холодильнике в течение двух часов.
Вишисуаз — луковый суп-пюре
Вишисуаз — холодный пюреобразный суп из Франции. Для его приготовления вам понадобятся:
- картофель — 200 г;
- лук-порей — 200 г;
- сливки 10–15% — 200 мл;
- вода, куриный или овощной бульон — 250 мл;
- масло сливочное — 50 мл;
- соль, перец, мускатный орех — по вкусу;
- гренки и свежая зелень для подачи — по вкусу.
Нашинкуйте лук кольцами, выложите на дно кастрюли и обжарьте на сливочном масле. Очищенную картошку нарубите небольшими кусочками, пересыпьте к луку, жарьте еще 2-3 минуты. Влейте бульон или воду, вскипятите и варите порядка 20 минут. Добавьте соль, перец и сливки, снова вскипятите и выключите огонь. С помощью блендера взбейте суп до пюреобразного состояния. Дайте остыть. Подавайте холодным, посыпав гренками и зеленью.
Холодник на кефире
Холодник на кефире — освежающий холодный суп нежно-розового цвета, очень простой в приготовлении. Вам понадобятся:
- свекла — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- яйцо куриное — 3 шт.;
- кефир — 500 мл;
- зелень, соль, перец — по вкусу;
- сметана для подачи — по вкусу.
Свеклу отварите и натрите или нарежьте соломкой. Яйца отварите, нарубите кубиками. Огурец также нарубите кубиками, зелень измельчите. Выложите в кастрюлю, залейте кефиром, при необходимости разбавьте водой. Настаивайте в холодильнике в 2-3 часа.
Клубничный суп
Холодный клубничный суп можно назвать низкокалорийным десертом. Существует несколько рецептов блюда: как безалкогольный, так и с использованием вина. Для приготовления деликатеса вам понадобятся:
- клубника — 1–1,5 кг;
- сахар — 100 г;
- сок лимона — 2-3 ст. л.;
- белое сухое вино — 0,5 стакана по желанию;
- фрукты, творог, мороженое — для украшения.
Клубнику промойте, снимите плодоножки. Высыпьте в блендер, добавьте сахар, взбейте, влейте сок лимона и вино и взбейте еще раз. Поставьте в холодильник. Подавайте в пиалах, украсив нарезанными фруктами, мороженым или творогом.
Милосупа — греческий фруктовый суп
Милосупа — греческий суп, сочетающий фрукты, йогурт и порошок карри. Для его приготовления вам понадобятся:
- овощной бульон — 800 мл;
- зеленые яблоки — 6–8 шт. в зависимости от размера;
- лук — 2 шт.; лимон — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- порошок карри — ½ ч. л.;
- йогурт натуральный без наполнителей — 200 г;
- мята — пучок;
- соль и перец — по вкусу.
Лук и яблоки нарубите кубиками. Выложите в кастрюлю масло и лук, жарьте 10 минут. Всыпьте яблоки, соль и порошок карри и жарьте еще 10 минут (яблоки должны размягчиться).
Добавьте теплый бульон, варите на слабом огне около 40 минут.
Очистите лимон от кожуры и выжмите, добавьте сок и цедру в суп (оставьте немного цедры для заправки). Взбивайте суп блендером до состояния пюре и поставьте в холодильник на два часа.
Нарежьте листья мяты, соедините с остатками цедры и йогуртом и смешайте в блендере, всыпьте соль и перец по желанию. Разлейте суп по тарелкам, дополнив 1 ст. л. йогуртовой смеси.
Это были рецепты 10 лучших холодных супов на лето. Необычные блюда на любой вкус позволят утолить голод и освежиться в жаркий день.