Повар рассказал, стоит ли готовить шашлык из дичи

Шеф-повар Глеб Астафьев из Подмосковья рассказал о плюсах и минусах приготовления шашлыка из дичи. Во время сезона шашлыков в Московской области люди выбирают для этого необычные виды мяса, такие как бобрятина и медвежатина. Астафьев отметил, что мясо диких животных пригодно для употребления в пищу, но требует особой подготовки и может представлять определенные риски для здоровья.

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Он объяснил, что медведи, будучи всеядными, подвержены различным заболеваниям, поэтому употребление их мяса может привести к серьезным последствиям, таким как бруцеллез и инфекции, влияющие на нервную систему и сердце.

— Для того чтобы избежать таких последствий, к подготовке этого вида мяса нужно подойти серьезно: вымачивать не менее 12 часов в кислой среде. Кроме этого, нужно быть готовым к специфичности вкуса медвежатины, — добавил шеф-повар.

Астафьев также отметил, что вкус медвежатины зависит от рациона медведя: если он питался медом и ягодами, мясо будет вкусным, но если медведь ел рыбу и падаль, ощущения будут не из приятных.

Что касается бобров, то мясо этих животных употребляется в пищу уже давно. Оно считается диетическим и даже включалось в постное меню. Однако его поедание чревато риском заражения трихинеллезом, так как звери проводят большую часть времени около воды и могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому мясо бобра также требует длительного вымачивания.

Астафьев отметил в интервью Regions.ru, что мясо кабана, лося или косули следует готовить как можно быстрее после охоты. Однако необходимо быть осторожными из-за возможности наличия паразитов в этом мясе.

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