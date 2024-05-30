Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Свинина — питательное мясо, которое содержит много полезных веществ для организма человека. Рассказываем, как правильно пожарить ее — так, чтобы мясо было сочным и мягким.
Ингредиенты
- Свинина — 800 г.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Перец, сухие специи — по вкусу.
Способ приготовления
Чтобы свинина получилась мягкой, важно правильно ее пожарить. Вот простой рецепт.
- Выберите свежее мясо с небольшим количеством жира, это придаст сочность.
- Перед жаркой дайте мясу «отдохнуть» при комнатной температуре около 30 минут.
- Мясо посолите и поперчите непосредственно перед жаркой, чтобы оно не потеряло сок.
- Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте немного масла.
- Обжаривайте кусочки по 3–4 минуты с каждой стороны на сильном огне, чтобы образовалась корочка.
- Затем уменьшите огонь и продолжайте жарить до готовности, периодически переворачивая.
- После приготовления дайте мясу «отдохнуть» 5–10 минут перед подачей на стол.
Соблюдение этих простых правил поможет вам получить мягкую и сочную свинину.