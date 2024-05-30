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Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция

Свинина — питательное мясо, которое содержит много полезных веществ для организма человека. Рассказываем, как правильно пожарить ее — так, чтобы мясо было сочным и мягким.

Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
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Ингредиенты

  • Свинина — 800 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец, сухие специи — по вкусу.

Способ приготовления

Чтобы свинина получилась мягкой, важно правильно ее пожарить. Вот простой рецепт.

  1. Выберите свежее мясо с небольшим количеством жира, это придаст сочность.
  2. Перед жаркой дайте мясу «отдохнуть» при комнатной температуре около 30 минут.
  3. Мясо посолите и поперчите непосредственно перед жаркой, чтобы оно не потеряло сок.
  4. Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте немного масла.
  5. Обжаривайте кусочки по 3–4 минуты с каждой стороны на сильном огне, чтобы образовалась корочка.
  6. Затем уменьшите огонь и продолжайте жарить до готовности, периодически переворачивая.
  7. После приготовления дайте мясу «отдохнуть» 5–10 минут перед подачей на стол.

Соблюдение этих простых правил поможет вам получить мягкую и сочную свинину.

Еда