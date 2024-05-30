Хрустящие малосольные огурцы: простой рецепт

Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы так, чтобы они хрустели на зубах. Делимся простым рецептом — с ним справится даже начинающий кулинар.

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Ингредиенты

огурцы — 1 кг;

вишневые и смородиновые листья — по вкусу;

укроп — по вкусу;

кипяченая вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

чеснок — по вкусу;

перец — по вкусу;

специи — по вкусу.

Способ приготовления

Как следует помойте огурцы. Возьмите подходящую емкость. На ее дно складывайте зелень и чеснок. Потом добавьте огурцы. Таким образом чередуйте ряды зелени и огурцов. Сделайте простой рассол. В кипяченую воду засыпьте соль, специи и перец. Добавьте рассол в кастрюлю с огурцами так, чтобы он покрывал все содержимое. Поставьте заготовку в прохладное место. Чтобы огурцы получились малосольными, важно не передержать их.

Блюдо будет готово уже через 10–12 часов.