Хрустящие малосольные огурцы: простой рецепт
Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы так, чтобы они хрустели на зубах. Делимся простым рецептом — с ним справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты
- огурцы — 1 кг;
- вишневые и смородиновые листья — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- кипяченая вода — 1 л;
- соль — 1 ст. л.;
- чеснок — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Как следует помойте огурцы.
- Возьмите подходящую емкость. На ее дно складывайте зелень и чеснок.
- Потом добавьте огурцы.
- Таким образом чередуйте ряды зелени и огурцов.
- Сделайте простой рассол. В кипяченую воду засыпьте соль, специи и перец.
- Добавьте рассол в кастрюлю с огурцами так, чтобы он покрывал все содержимое.
- Поставьте заготовку в прохладное место.
- Чтобы огурцы получились малосольными, важно не передержать их.
Блюдо будет готово уже через 10–12 часов.