$89.79+0.5397.13+0.24
Почта

Хрустящие малосольные огурцы: простой рецепт

Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы так, чтобы они хрустели на зубах. Делимся простым рецептом — с ним справится даже начинающий кулинар.

Хрустящие малосольные огурцы: простой рецепт
© Unsplash

Ингредиенты

  • огурцы — 1 кг;
  • вишневые и смородиновые листья — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • кипяченая вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.;
  • чеснок — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Как следует помойте огурцы.
  2. Возьмите подходящую емкость. На ее дно складывайте зелень и чеснок.
  3. Потом добавьте огурцы.
  4. Таким образом чередуйте ряды зелени и огурцов.
  5. Сделайте простой рассол. В кипяченую воду засыпьте соль, специи и перец.
  6. Добавьте рассол в кастрюлю с огурцами так, чтобы он покрывал все содержимое.
  7. Поставьте заготовку в прохладное место.
  8. Чтобы огурцы получились малосольными, важно не передержать их.

Блюдо будет готово уже через 10–12 часов.

Еда