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Классический торт медовик: пошаговый рецепт

Медовик — популярное в России и странах СНГ сладкое лакомство. Делимся простым и быстрым рецептом классического торта.

Классический торт медовик: пошаговый рецепт
© Unsplash

Ингредиенты

  • мука — 2,5 стакана;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 800 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мед — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • сахарная пудра — 2/3 стакана;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ст. л;
  • фрукты, орехи, шоколад — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Чтобы приготовить медовик, для начала растопите мед на водяной бане, добавьте масла. Перемешивайте до загустения.
  2. Взбивайте яйца и сахар миксером в течение 5–10 минут.
  3. Снимите мед с огня, добавьте взбитую смесь. Перемешайте.
  4. Смешайте разрыхлитель, соду и 2,5 стакана муки. Просейте полученное.
  5. Постепенно добавляйте в мед муку. Не забывайте перемешивать.
  6. Испеките 6–10 коржей.
  7. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой.
  8. Промажьте коржи кремом, уложите друг на друга. Украсьте по вкусу.
  9. Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.

Наслаждайтесь классическим медовиком с богатым вкусом меда и нежным кремом.

Еда