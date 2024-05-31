Вкусно и просто: как правильно жарить шашлык

С наступлением теплых дней многие начинают планировать отдых на природе, неотъемлемой частью которого становится шашлык — один из самых популярных вариантов летних блюд на гриле. Рецептов приготовления вкусного мяса очень много, но важно учитывать, что идеальное блюдо состоит из нескольких аспектов: правильно выбранного и разделанного мяса, хорошего маринада и качественной прожарки. Многие предпочитают не ходить за этим блюдом в шашлычную, а готовить его самостоятельно.

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Объясняем, как пожарить шашлык быстро и вкусно и на что стоит обращать внимание.

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Первый этап приготовления идеального шашлыка — это выбор качественного вкусного мяса для него. Для этого блюда лучше искать охлажденный или замороженный один раз продукт. У него должен быть приятный запах, однородная структура волокон, на поверхности не должно быть следов крови, костной крошки и повреждений. Оно не должно липнуть к рукам, а ямка, которая появляется при нажатии, должна быстро выравниваться.

Если вы не доверяете продавцу и хотите лично убедиться, что с продуктом все хорошо, приложите к куску салфетку. Если на ней останутся розовые следы, это будет говорить о том, что он подвергся химической обработке.

Чтобы шашлык получился по-настоящему вкусным и сочным, правильнее будет выбирать мясо с жиром. Причем желательно отдавать предпочтение молодым животным, так блюдо получится гораздо мягче.

Что бы вы ни выбрали, важно учитывать, какие части считаются наиболее подходящими для жарки шашлыка на мангале:

курица — бедро, голень, крылья, целая тушка небольшого цыпленка;

свинина — шея, корейка, ребра, вырезка;

баранина — корейка, поясничная (почечная) часть, задняя часть, ребра;

говядина — корейка, кострец, тонкий край, лопатка с жировой прослойкой.

Считается, что лучше всего на рынке искать хорошего мясника, так как профессионал своего дела всегда подскажет, что лучше купить, а некоторые даже будут готовы поделиться секретами приготовления вкусного шашлыка.

Как разделать мясо в домашних условиях

Переходите к следующему этапу приготовления — разделке мяса. Протрите его полотенцем и приступайте к нарезке.

Свинину стоит резать поперек волокон крупными продолговатыми кусочками — их вес должен составлять 50–60 г. В ней лучше оставить прожилки жира, чтобы блюдо получилось более сочным.

Говядину и баранину режьте чуть мельче, чтобы она тщательно прожарилась. Из говядины все прожилки важно убрать, так как при тепловой обработке они начнут стягиваться и мясо потеряет сок.

Если вы готовите шашлык из куриных окорочков, то из них нужно достать кости, чтобы было проще нанизывать мясо на шампур. У разделки птицы есть своя специфика. Если вы готовите шашлык из курицы или индейки, старайтесь резать их по суставам, чтобы не раздробить кости и не испортить нож. Если кусочки птицы получились слишком большими, отбейте их кухонным молотком, чтобы они стали более плоскими.

Большой популярностью также пользуется шашлык «бараньи семечки», который представляет собой мелко нарезанные тонкие бараньи ребра. Этот вид шашлыка часто подается в качестве закуски.

Если для жарки шашлыка вы выбрали корейку на кости, не забудьте снять из-под ребер пленку. Для этого подцепите ее острым ножом. В итоге у вас должны получиться куски шириной 2,5–3 см — это применимо как к свинине, так и к баранине.

Как правильно замариновать мясо

Один из важнейших факторов приготовления вкусного шашлыка — правильный маринад. Его вариаций очень много, и каждый пытается найти свой идеальный рецепт.

Многие сходятся во мнении, что неотъемлемая часть маринада — репчатый лук. Обычно его нарезают тонкими полукольцами. После этого его нужно посыпать солью, помять руками, а затем смешать с мясом таким образом, чтобы лук полностью покрывал его. На 1 кг мяса нужно взять не менее 400 г лука.

Специи для маринада можно выбирать исходя из собственных вкусов и предпочтений. Наиболее популярные — зира, кориандр, майоран и базилик.

Многим нравится острота, но, даже если вы решили использовать в маринаде перец чили, не стоит перебарщивать с ним, так как он может перебить вкус мяса. К тому же слишком острые блюда подходят далеко не всем, поэтому перед тем, как готовить маринад, убедитесь во вкусах всех, кто будет за столом.

Если вы хотите пожарить мясо с красивым красноватым оттенком, добавьте в маринад томатный или гранатовый сок.

Идеальная длительность выдержки мяса в маринаде — около трех часов, но все зависит от выбранного вами мяса. Молодой баран или свежая телятина не требуют длительного пребывания в маринаде, их достаточно просто обмазать любимыми специями.

Для одного из вариантов маринада для свиного шашлыка на 1 кг мяса возьмите:

соль (12 г);свежемолотый перец (5–7 г); любую кислую составляющую — айран, вино, минеральную воду, фруктовые соки.

Смешайте эти ингредиенты и погрузите в них мясо. С их помощью изменится не только вкус, но и структура продукта.

Как приготовить шашлык на мангале

Жарка шашлыка — довольно простой процесс, но он требует понимания некоторых важных нюансов.

В первую очередь важно понимать, как жарить шашлык на углях. Их можно приобрести в магазине и разжечь по инструкции. Также можете приготовить его на дровах, для этого подойдут липовые, дубовые, березовые, а также фруктовые деревья. Готовить на открытом огне не стоит, дрова не должны гореть.

Разожгите костер из небольших щепок, бумаги, коры или сухой травы. Уголь нужно добавлять уже в интенсивное пламя. Дождитесь, когда они побелеют, — только тогда можно будет начинать жарить шашлык на углях.

Лезвие шампуров должно иметь угловую форму: так шашлычок будет держаться крепче и не провернется под тяжестью собственного веса. Длину шампура нужно выбирать в зависимости от размеров мангала.

Чтобы нанизать кусок, расположите его на ладони левой руки, а правой проткните мясо посередине и продвиньте его ближе к основанию шампура. Размещайте продукты не слишком близко друг к другу и старайтесь делать так, чтобы куски разных размеров были на разных шампурах: большие — на одном, маленькие — на другом. Это связано с тем, что время их жарки будет разным.

Решетка будет идеальным решением для приготовления плоских стейков и ребрышек. Ее нужно будет предварительно разогреть на углях и смазать жиром, чтобы кусочки не пригорели к поверхности. Расположите их подальше друг от друга, чтобы жар окутывал каждый со всех сторон.

Разместите шампуры или решетку в 12–15 см от углей. Обращайте внимание на деревянные ручки у этих приспособлений: они удобны в использовании и не перегреваются.

Овощи и лук из маринада жарим отдельно от мяса, хотя некоторые любители жареного лука предпочитают готовить его вместе с основным блюдом.

Сколько нужно жарить шашлык

Положите мясо на мангал и подождите 30–40 секунд, чтобы пожарить его до легкой корочки. Переверните, снова подождите 30 секунд и повторите процедуру.

Первые три-пять минут шампуры или решетку нужно переворачивать часто, а затем вращайте его каждые две-три минуты, чтобы он не сгорал и прожарился равномерно.

Длительность приготовления будет разной:

свинину жарим 15–20 минут;

говядину и баранину готовим 25–30 минут;

курицу пропекаем 15–18 минут;

ребрышки ягненка прожарятся за 10–15 минут.

Если из-за стекающего жира угли снова разгорятся, сдвиньте шампуры, перемешайте угли и продолжите жарку.

Чтобы проверить, прожарилось ли мясо, надрежьте самый крупный кусок и слегка надавите. Если при этом выделится бесцветный сок, это будет говорить о том, что мясо можно снимать с мангала. Если сок будет красным, жарим блюдо над углями еще некоторое время, так как оно еще не пропеклось.

Свинина и курица должны прожариться полностью. Если вы готовите говядину, телятину и баранину, то допустима прожарка от medium rare до well done.

Приготовление шашлыка — это просто

Чтобы насладиться вкусным шашлыком, вовсе не обязательно идти в шашлычную. Приготовить его можно самостоятельно быстро и очень легко, даже если вы не планируете выезд за город.

Достаточно просто найти специально оборудованное место, собрать дружную компанию и опираться на простые рекомендации, чтобы точно знать, как правильно жарить шашлык. Это сделает ваш отдых приятнее и погрузит в приятную атмосферу пикника.