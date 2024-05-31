Главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Дверца холодильника — это самое теплое место, в котором запрещено хранить продукты, рассказала врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такое решение удобно лишь для дизайнеров. Помимо этого, люди совершают и другие ошибки при хранении продуктов в холодильнике, добавила телеведущая.

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Тот факт, что хранилище для яиц делают в дверце — это удобно дизайнерам. Это никакого отношения не имеет к нашему здоровью, — констатировала Малышева.

Коллеги телеведущей объяснили, что в яйцах, находящихся в дверцах, размножается сальмонелла. Кроме того, они призвали хранить размороженное мясо на нижних полках.

Там чаще всего температура около 10 градусов. Все яйца положено хранить при температуре +4 и ниже градусов. Тогда такая инфекция, как сальмонелла, не будет расти, — объяснил иммунолог Андрей Продеус.

Говоря о готовых продуктах, Малышева уточнила, что срок их годности — не более суток. Однако это время можно продлить термической обработкой.

Готовые продукты хранятся сутки. Даже в холодильнике. Но вы их можете хранить дольше, если каждый раз перед употреблением вы их термически обрабатываете. Суп — кипятите, а котлеты — тушите. Все должно дойти до 100 градусов, — добавила Малышева.

Ранее телеведущая заявила, что гормон эндорфин — это внутренний наркотик человека. По ее словам, самый большой выплеск эндорфина происходит при преодолении боли. Однако есть два продукта, которые усиливают выработку гормона, — жгучий перец и горький шоколад.