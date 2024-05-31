Готовим традиционный грузинский лаваш в домашних условиях

Вот и наступило лето — время вылазок на природу и шашлыков. А с чем шашлык приятнее всего кушать? Конечно, с грузинским лавашом!

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Кстати, приготовить его не так уж сложно в обычном духовом шкафу.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 1 кг.

Вода — 250 мл.

Сухие дрожжи — 7 гр.

Соль — 1 ст. ложка

Сахар — 1 ст. ложка

Процесс приготовления: