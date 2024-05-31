Готовим традиционный грузинский лаваш в домашних условиях
Вот и наступило лето — время вылазок на природу и шашлыков. А с чем шашлык приятнее всего кушать? Конечно, с грузинским лавашом!
Кстати, приготовить его не так уж сложно в обычном духовом шкафу.
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 1 кг.
- Вода — 250 мл.
- Сухие дрожжи — 7 гр.
- Соль — 1 ст. ложка
- Сахар — 1 ст. ложка
Процесс приготовления:
- Дрожжи растворить в теплой воде, добавить немного муки и сахара и дать им постоять около часа, чтобы подошли.
- Муку просеять, смешать с солью и смешать с дрожжами. Замесить однородное тесто.
- Тесто хорошо вымесить, накрыть кухонным полотенце и оставить отдыхать на 20–30 минут.
- Духовку разогреть до 220°С, противень посыпать мукой.
- Из теста раскатать тонкую лепешку и выпекать примерно в течение 30 минут.
- Готовый горячий лаваш сбрызнуть водой и завернуть в льняное полотенце, чтобы он немного пропотел и оставался мягким.