$89.79+0.5397.13+0.24
Почта

Готовим традиционный грузинский лаваш в домашних условиях

Вот и наступило лето — время вылазок на природу и шашлыков. А с чем шашлык приятнее всего кушать? Конечно, с грузинским лавашом!

Готовим традиционный грузинский лаваш в домашних условиях
© Unsplash

Кстати, приготовить его не так уж сложно в обычном духовом шкафу.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 1 кг.
  • Вода — 250 мл.
  • Сухие дрожжи — 7 гр.
  • Соль — 1 ст. ложка
  • Сахар — 1 ст. ложка

Процесс приготовления:

  1. Дрожжи растворить в теплой воде, добавить немного муки и сахара и дать им постоять около часа, чтобы подошли.
  2. Муку просеять, смешать с солью и смешать с дрожжами. Замесить однородное тесто.
  3. Тесто хорошо вымесить, накрыть кухонным полотенце и оставить отдыхать на 20–30 минут.
  4. Духовку разогреть до 220°С, противень посыпать мукой.
  5. Из теста раскатать тонкую лепешку и выпекать примерно в течение 30 минут.
  6. Готовый горячий лаваш сбрызнуть водой и завернуть в льняное полотенце, чтобы он немного пропотел и оставался мягким.
Еда