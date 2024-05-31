Рецепты сытных обедов из блюд со свежим шпинатом

Шпинат — зеленое листовое растение, которое богато витаминами и микроэлементами. В кулинарии его стали использовать с древних времен. Сегодня расскажем, что можно готовить из свежего шпината.

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Салат со свежим шпинатом

Листья свежего шпината промыть, нарезать полосками, добавить измельченные грецкие орехи, нарезанный кубиками пармезан, помидоры черри, заправить смесью оливкового масла с соевым соусом.

Протертый суп из шпината

В разогретый сотейник добавить кусочек сливочного масла, порезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Пассеровать 5–7 минут. Ввести любой овощной бульон и сливки 10% жирности. Дать покипеть на медленном огне еще 5 минут и измельчить блендером до однородной массы. При подаче заправить сметаной.

Куриные рулетики со шпинатом

Куриное филе отбить, натереть солью с обеих сторон. Разложить на доске, намазать слоем мягкого сыра и мелко порезанного шпината. Завернуть, закрепить вымоченными в воде зубочистками, сверху смазать оливковым маслом. Уложить на покрытый пекарской бумагой противень и запекать до готовности.

Паста со шпинатом

Шпинат промыть, обсушить, нарезать тонкими полосками. В сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить шпинат и мелко порезанный чеснок. Пассеровать 5 минут, затем добавить макароны альденте, сливки 10% жирности, посолить и поперчить. Перед подачей на стол посыпать каждую порцию мелко натертым пармезаном.

Теперь вы знаете, что можно приготовить из свежего шпината. Ранее мы рассказывали, что такое зира и в какие блюда ее добавляют.