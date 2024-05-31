Диетолог рассказал о рецепте полезной окрошки

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ингредиенты повысят полезность окрошки.

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В этом блюде лучше использовать куриную или индюшачью грудку, а заправлять его следует квасом натурального брожения с незначительным содержанием сахара, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также диетолог предупредила, что из-за острых компонентов — редиса и лука — окрошку следует употреблять с осторожностью людям, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, язва, панкреатит.

Ранее диетолог Маргарита Королёва сообщила, что в жаркую погоду полезны холодные супы, в том числе окрошка.