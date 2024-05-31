Очень простой и быстрый рецепт макарон по-флотски

Макароны по-флотски — это питательное блюдо с насыщенным вкусом. Рассказываем, как пожарить их по классическому рецепту.

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Состав

Макароны — 400 г;

Фарш (подойдет любой мясной) — 400 г;

Луковица — 1 шт.;

Паста томатная — 1 ст.л.;

Масло растительное — 2–3 ст.л.;

Соль, перец — на свое усмотрение.

Способ приготовления

Приготовьте макароны, следуя инструкции от производителя. Чаще всего достаточно от 7 до 10 минут варки в кипятке.

Разогрейте масло на сковороде. Нашинкуйте лук и обжаривайте его 2–3 минуты, пока он не станет прозрачным. Подмешайте фарш, жарьте еще 3–5 минут. Смешайте с томатной пастой, продолжайте жарить еще 5 минут.

Всыпьте вареные макароны в сковороду, смешайте, жарьте еще 2–4 минуты.

Макароны по-флотски можно подавать к столу!

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