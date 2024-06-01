Диетолог рассказала, как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды

Любые фрукты, овощи и ягоды перед употреблением в пищу необходимо тщательно мыть. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева, пишет «Общественная Служба Новостей».

По словам эксперта, некоторые фрукты, ягоды и овощи нужно мыть даже с мылом, и затем его как следует смыть.

«Арбуз и другие бахчевые, которые хранятся на земле, обязательно требуют тщательной помывки. Вообще лучше всего это делать кипятком, чтобы все потенциальные вирусы убить. А еще на некоторых продуктах есть полимерное покрытие, его тоже лучше «растопить» кипятком», – подчеркнула Журавлева.

Диетолог также отметила, что некоторые овощи, фрукты, ягоды или клубни требуется перед употреблением замачивать в соленой воде или в содовом растворе. Она также посоветовала ополаскивать очищенные от кожуры мандарины и бананы, поскольку некоторые микроорганизмы проживают именно на внутренней стороне кожуры этих фруктов и легко перемещаются на сам плод.

Особую опасность представляют пестициды на овощах и фруктах: если их не смыть с плода, возможны самые тяжелые последствия.

«Сколько случаев, когда ягода, обработанная пестицидами, убивала человека. Мойте, мойте и перемывайте свои плоды», – призвала эксперт.

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