$90.19+0.4097.79+0.66
Почта

Для праздника и не только: готовим нежный меренговый рулет

Если в ближайшее время к вам собираются гости, порадуйте их нежным меренговым рулетом!

Для праздника и не только: готовим нежный меренговый рулет
© Unsplash

Готовить его не так сложно, а как кажется, а сезонные ягоды станут отличной начинкой.

Ингредиенты:

Для основы:

  • 240 г яичных белков
  • 340 г сахара
  • Щепотка соли
  • Ванилин
  • Для крема и начинки:
  • 150 мл жирных сливок 33-35%
  • 180 г маскарпоне
  • 70 г сахарной пудры
  • 250 г ягод или варенье

Процесс приготовления:

  • Взбейте яичные белки с солью и ванилином до образования мягких пиков. Постепенно добавляйте по 1 столовой ложке сахара, взбивайте, пока меренга не станет жесткой и блестящей.
  • Равномерно распределите безе по подготовленному противню, покрытому пекарской бумагой.
  • Выпекайте при 145С примерно 35-40 минут или пока безе не станет слегка твердым на ощупь сверху, но мягким внутри. Переверните на другой лист бумаги, дайте остыть.
  • Аккуратно снимите пергаментную бумагу. Не волнуйтесь, если у вас есть разрывы, это не страшно.
  • Для крема взбейте все ингредиенты вместе (кроме ягод). Распределите крем по всей поверхности коржа. Разложите ягоды по всему крему.
  • Чтобы свернуть рулет, помогайте себе бумагой, на которой он лежит, постепенно подталкивая корж вверх.
  • Уберите рулет в холодильник на пару часов. Перед подачей обрежьте неровные края и украсьте кремом, ягодами, мятой.
Еда