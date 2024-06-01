Для праздника и не только: готовим нежный меренговый рулет

Если в ближайшее время к вам собираются гости, порадуйте их нежным меренговым рулетом!

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Готовить его не так сложно, а как кажется, а сезонные ягоды станут отличной начинкой.

Ингредиенты:

Для основы:

240 г яичных белков

340 г сахара

Щепотка соли

Ванилин

Для крема и начинки:

150 мл жирных сливок 33-35%

180 г маскарпоне

70 г сахарной пудры

250 г ягод или варенье

Процесс приготовления: