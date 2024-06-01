Для праздника и не только: готовим нежный меренговый рулет
Если в ближайшее время к вам собираются гости, порадуйте их нежным меренговым рулетом!
Готовить его не так сложно, а как кажется, а сезонные ягоды станут отличной начинкой.
Ингредиенты:
Для основы:
- 240 г яичных белков
- 340 г сахара
- Щепотка соли
- Ванилин
- Для крема и начинки:
- 150 мл жирных сливок 33-35%
- 180 г маскарпоне
- 70 г сахарной пудры
- 250 г ягод или варенье
Процесс приготовления:
- Взбейте яичные белки с солью и ванилином до образования мягких пиков. Постепенно добавляйте по 1 столовой ложке сахара, взбивайте, пока меренга не станет жесткой и блестящей.
- Равномерно распределите безе по подготовленному противню, покрытому пекарской бумагой.
- Выпекайте при 145С примерно 35-40 минут или пока безе не станет слегка твердым на ощупь сверху, но мягким внутри. Переверните на другой лист бумаги, дайте остыть.
- Аккуратно снимите пергаментную бумагу. Не волнуйтесь, если у вас есть разрывы, это не страшно.
- Для крема взбейте все ингредиенты вместе (кроме ягод). Распределите крем по всей поверхности коржа. Разложите ягоды по всему крему.
- Чтобы свернуть рулет, помогайте себе бумагой, на которой он лежит, постепенно подталкивая корж вверх.
- Уберите рулет в холодильник на пару часов. Перед подачей обрежьте неровные края и украсьте кремом, ягодами, мятой.