Продукты, которые нельзя сочетать между собой

Не все сочетания продуктов полезны для желудочно-кишечного тракта, а скорее наоборот.

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Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила врач-нутрициолог Екатерина Стасюк. Так, по её словам, привычные для многих на завтрак хлопья с молоком способны негативно отразиться на работе организма.

«Такое блюдо может привести к резким скачкам сахара в крови, – предупредила она. – Поэтому на завтрак лучше есть каши на молоке или воде».

К ещё одному плохому сочетанию специалист отнесла рыбу и обычный рис. Как пояснила нутрициолог, рис содержит большое количество крахмала. В качестве гарнира к рыбе она советует готовить неочищенный дикий рис.

Кроме того, подчеркнула врач, нельзя сочетать между собой пюре с мясной котлетой, так как это не самым благоприятным образом сказываются на пищеварении.

«Крахмал, содержащийся в картофеле, снижает выработку желудочного сока. Мясо переваривается очень медленно. Поэтому в сочетании эти продукты оказывают на пищеварительную систему колоссальную нагрузку», – пояснила доктор.

В этой связи она рекомендует сочетать мясные блюда с некрахмалистыми овощами, например, со свеклой, баклажанами, брокколи, кабачками и цветной капустой.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Стасюк рассказала, как сделать шашлык полезнее для здоровья человека.